中國向俄羅斯和印度均保證深化合作

中國/俄羅斯/印度

中國外交部長秦剛向俄羅斯和印度外長保證深化雙邊關係，並承諾“協調與合作”只會變得更強大，並以此顯示中國與兩個最大鄰國的團結。

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中國外長秦剛4日在印度會見了上海合作組織的其他成員國外長。路透社說，上海合作組織是一個跨越歐亞大陸大部分國家的集團，北京尋求與該地區國家保持穩定的關係，中國正與西方，特別是美國的關係持續緊張。

儘管北京拒絕譴責俄羅斯的軍事行動是入侵，但美國長期以來一直敦促中國幫助解決烏克蘭戰爭問題。上周，中國國家主席習近平採取了具有里程碑意義的舉措，接聽烏克蘭總統澤連斯基的電話。這是自莫斯科派遣軍隊侵略進入烏克蘭以來，中國國家主席習近平首次與烏克蘭總統澤連斯基直接交談。

在上合組織會議期間中國外長秦剛會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中國“願與俄羅斯保持溝通和協調，為烏克蘭危機的政治解決作出切實貢獻”。

秦剛在與印度外長蘇傑生的單獨會晤中表示，中國願與印度深化在國際和地區問題上的“協調與合作”，使兩國關係回到“健康”發展軌道。

中國與印度的關係自 2020 年以來惡化，當時兩國軍隊在有爭議的喜馬拉雅邊界發生衝突，造成 24 人死亡。上個月，北京公布了一張地圖，顯示印度宣稱擁有主權的阿魯納恰爾邦是西藏的一部分，此舉激怒新德里。

該消息沒有提供拉夫羅夫以及蘇傑生對秦剛的回應。

目前該集團包括俄羅斯、印度、中國、巴基斯坦和四個中亞國家——哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦。一位印度外交部官員表示，預計伊朗和白俄羅斯將於 7 月在新德里舉行的峰會上加入上海合作組織。