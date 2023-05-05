中國指稱台灣太陽花運動黑手是美國CIA

台灣/太陽花/馬英九/CIA

2014年3月18日台灣爆發“太陽花學運”，抗議國民黨主導的立法院強行通過審查“兩岸服貿協議”，學生和公民團體佔領立法院直到4月10日。一般認為太陽花學運是因為學生和公民團體因不滿馬英九政府的親中政策而自主發起，但中國官方“國家計算機病毒應急處理中心”（CVERC）5月4日發布的報告卻宣稱，太陽花學運是美國中情局（CIA）主導。

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據自由時報今天報道稱，中國官方“國家計算機病毒應急處理中心”（CVERC）5月4日發布報告宣稱，台灣2014年太陽花學運是美國中情局（CIA）主導。

CVERC是中國發現和處置電腦病毒與網絡攻擊事件，稱是保衛中國網絡與重要訊息系統安全的專責機構。該機構4日發布與“奇虎360”公司合作的“‘駭客帝國’調查報告——美國中央情報局（CIA）（之一）”指出，美國CIA長期以來在世界各地秘密實施“和平演變”和“顏色革命”，進入21世紀後，網絡的快速發展給美國CIA提供了新的機遇，全球各地使用美國網絡設備和軟件產品的機構和個人，成為美國CIA的傀儡“特工”，幫助其迅速成為網絡諜報戰中的耀眼明星。

報告統計，數十年來，美國CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（但美國CIA只承認其中的7起），在相關國家引發動亂，諸如1980年代國際社會主義陣營遭受衝擊、1990年代初蘇東劇變（天鵝絨革命）、2003年喬治亞“玫瑰革命”，2004年烏克蘭“橙色革命”、2005年吉爾吉斯“鬱金香革命”，2011年西亞北非國家“阿拉伯之春”、2014年烏克蘭“二次顏色革命”和台灣“太陽花學運”等，都被認定為由美國情治機構主導的“顏色革命”典型案例。

據中國官方的報告稱，其他國家中還發生過未遂的“顏色革命”事件，諸如2005年3月白俄羅斯“雪花革命”、2005年6月阿塞拜疆“橙色風暴”、2005年黎巴嫩“雪松革命”、2007年緬甸“藏紅花革命”、2009年伊朗“綠色革命”等。

沒有見到台灣官方對此消息回應。