中國與老撾罕見舉行聯合軍演 中美頻在亞洲軍演

中國/老撾/軍演

中國將在本月與內陸鄰國老撾舉行罕見的聯合軍事演習。路透社說，北京試圖加強與地區盟友的安全關係，以對抗美國在東南亞不斷擴大的存在。

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根據中國國防部周五在一份簡短聲明中報告，中國人民解放軍五個戰區之一的南部戰區將派兵赴老撾參加“友誼盾牌2023”聯合演習。

據中國國家電視台消息，此次演習將於 5 月 9 日至 28 日舉行，將模擬打擊跨國武裝犯罪集團，演習人員將超過 900 人，其中包括 200 多名中國軍人。

據路透社說，此次演練比此前中老兩軍在老撾舉行的“和平列車”聯合人道主義醫療救援演練更上一層樓。

今年，中國和柬埔寨首次在柬埔寨海域舉行演習，中國南部戰區派兵參加了演習，中國南部作戰區域包括中國南海。北京宣稱擁有該海域的大部分主權。路透社說，但該地區的其他國家和國際法都說這些水域不屬於中國。

據新加坡國防部周五稱，中國剛剛結束與新加坡在南海南部國際水域的聯合演習。

2月，中國國防部派出工作組赴老撾、越南和文萊就地區安全問題舉行會談，重點是“雙邊防務合作機制”。

中國加強與其東南亞盟友的軍事關係，與北京加強與南邊鄰國接觸的外交努力不謀而合。

路透社稱，在老撾舉行演習之際，美國也在該地區增加了軍事演習，美國在印度尼西亞和泰國舉行了年度軍事演習，並在上個月與盟友菲律賓舉行了有史以來最大規模的年度演習，超過 17,000 名人員參加軍演。