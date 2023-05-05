中國4月份服務業稱較大擴張

中國/服務業/經濟

中國4月服務業活動根據一項獨立指數稱依然強勁。由IHS Markit計算並由媒體集團財新公布的採購經理人指數（PMI）4月為56.4點。這是自2020年11月以來的第二快速度，僅次於今年3月的57.8點。

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低於50的數字表示活動萎縮。任何高於這個數字的數據都表明是行業擴張。

近三年來，中國對新冠病毒疫情採取了非常嚴格的清零政策，推行強制性的PCR測試、禁閉和旅行限制，這對經濟產生了嚴重的打擊。這些清零措施在去年12月突然取消，在隨後幾周患者人數急劇反彈之後，現在情況已經穩定，商業活動也因此得以回升。

中國人重新出現在餐館、火車站和機場以及旅遊區，有助服務業回升。

4月底，中國人開始利用勞動節假期，多作短期的旅遊逗留，這也有利於消費。

法新社說，但同時，據財新網報道，接受調查的公司連續34個月報告成本增加，主要是勞動力和原材料的增加。

綜合服務業和製造業的綜合指數從3月份的54.5點下降到上個月的53.6點，當時是9個月來的最快速度。

中國第一季度的國內生產總值（GDP）同比增長了4.5%，稱是一年來最快的速度。此一增長主要是由家庭消費推動，因為工廠活動的恢復和房地產的回升暫時還沒有實現。