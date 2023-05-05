中港小黃金周丁旺財未增 大陸人均消費較疫前跌逾一成 香港跌六丶七成

旅遊

疫後復常首個「五一黃金周」結束，中國大陸和香港的旅遊人次均有上升，當中，大陸的境內游已恢復至疫前水平，出境游和香港入境旅客則只恢復至疫情前的六成；然而，遊客的消費不增反跌，而大陸的人均消費已回復至疫情前近九成，香港則回復至疫前的三丶四成，意味香港的旅遊復蘇較中國慢。

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此外，同為中國特區的澳門，「五一」長假的入境人次恢後情況與香港相若，但消費情況較香港興旺。當地旅遊局今(5日)早發稿稱，澳門在五天假期里接待了約49.3萬人次旅客，當中七成半屬中國內地旅客，入境總旅客已回復2019年同期的六成二。另據業界資料顯示，酒店業場所的平均入住率為85.0%，澳門導遊協會理事長範夢傑表示，旅客量及酒店入住率均好過預期。

俗稱「小黃金周」的勞動節假共五天，已於3日結束，香港共錄得336萬人次出入，遠低於港府預期的461萬人次，若以入境處的估算至昨(4日)天結束計算，實際入境人次較港府預期少約兩成。

以五天假期計算，一百多萬的入境人次中，大陸旅客共有62.5萬人次，為2019年疫情前同期的62.7%。但由於2019年的勞動節假只有四天，若以日均人次計算，今年的12.5萬人次，較當年近25萬人次減少近一半。

中國客游港方式轉變 消費下降

不過，比較今年和2018年除了人流未及疫前興旺，旅客消費力亦有未回氣。香港零售業管理協會執行總監羅振邦表示，與2018年的「五一黃金周」首三天相比，有近七成受訪公司認為，今年人流和消費均較告下跌，跌幅更達高雙位數，當中以鐘錶珠寶丶運動用品和電器的跌幅最明顯。他引述整體業界指，銷情和人流只及疫情前兩年的不足三成和四成，旅客購買力甚至比疫情前更弱，奢侈品亦不例外。

相關情況與大陸旅客來港旅遊的形式轉變有關。首先是旅行團數目有所減少，根據旅遊業監管局數據，勞動節假期間，共接獲453個中國內地入境旅行團登記訪港，涉及逾1.38萬人次，當中，42%屬購物團。上述數字與疫情前同期每日有三百團訪港相差甚遠，只及當年的三成左右。其次是以自由行方式訪港者，更傾向以「文青」方式去大街小巷嘗試小店美食，又或去郊外欣賞大自然；奢侈品名店外雖有人龍排隊入內選購，但明顯較以前短。

上述情況亦印證了美國傳媒彭博通訊社日前引述研究機構數據所作報道，就是奢侈品牌雖受惠國內疫後開放及經濟復蘇，但大多改在境內購物。以4月數據為例，逾六成人傾向在境內消費，較疫情前同期的41%顯着上升。報道解釋，主因是大陸的奢侈品供應日益全面，加上海外商品價格上漲，奢侈品牌在重要節日減價促銷，進一步削弱中國消費者的出境意欲。

大陸客減少來港購買奢侈品，改在中國內地購買，亦已令部分國際奢侈品牌把人手等資源移往內地，LVMH集團充是其中之一。更早的，則有Prada丶周大福等。

中國旺丁未旺財 消費力未回復疫情前

中國方面，五一長假期間的車站丶景點和餐廳逼爆的場景已預告境內旅遊暢旺，但消費力卻不升反跌。根據文化和旅遊部公布的數據，國內出遊人次共計2.74億，同比增長七成，是2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1480.56億元人民幣(下同，摺合約194億歐元），同比增長128.90%，是疫情前同期的100.66%。

除了假期收入增幅低人次增幅20個百分點之外，人均消費更至少下降一成。根據文旅部數據，今年五一假期的人均消費在540元左右，較2019年的603元左右低10.4%。但由於2019年的五一假期只有四天，較今年少一天，若按同樣的假期天數來對比，消費額的差距可能更大。

消費力未回氣亦反映在出境游只及疫情前六成得以反映。中國移民管理局數據顯示，今年五一節假期間，全國邊檢機關共查驗626.5萬出入境人次，日均125.3萬人次，較去年同期增長約兩倍，但只及2019年同期的59.2%。

展望下一長假 香港不如澳門樂觀

香港「五一黃金周」的經濟表現未如人意，旅遊界寄望「十一黃金周」會令香港東山再起，但經濟學者李兆波未敢樂觀，他解釋，大陸人的經濟模式已在疫情間出現轉變，除了增加網購而毋須出境外，中港化妝品丶奢侈品的差價縮窄，亦減少內地人長途跋涉來港購物的意欲。

反觀澳門，導遊協會的範夢傑表示，根據往年經驗，暑假和國慶長假的客量都會較五一假期高，以今年「五一」丁財兩旺的情況看，接着的兩個長假期會更好。而隨着假期開如時的單日賭博收入較之前一周大升五成到7.1億澳門元，各大投資公司紛紛上調澳門5月甚至全年賭收，以5月為例，估計賭收由155億至164億溪門元不等，較前估計至少上調一成。