布林肯希望今年能成行訪中國

美國/中國/布林肯

美國國務卿安東尼-布林肯稱他希望在2023年的某個時候對中國進行訪問。布林肯強調需要與中國"在我們政府的各個層面和部門重新建立常規的溝通渠道"。中國至此可能沒有對布林肯作出回應。

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據日本經濟新聞亞洲評論報道，布林肯暗示今年將出訪中國以重啟定期對話。

美國國務卿安東尼-布林肯周三表示，"我們在與中國競爭；這一點沒有什麼秘密，"布林肯在《華盛頓郵報》舉辦的一個活動上還說，"但我們有強烈的關注，試圖確保這種競爭不會轉向衝突。"

布林肯說，世界各國不僅對華盛頓也對北京發出了要求兩國負責任處理美中關係的信號。

據美國之音引述消息報道，布林肯是星期三在世界新聞自由日參加《華盛頓郵報》主辦的一個現場對話時被問到他是否對在今年重新安排被推遲的訪華計畫抱有希望時做出了肯定的回答。據布林肯稱，“我是（抱有希望），我認為這很重要，正如拜登總統去年底在巴厘島與中國國家主席習近平會面時所指的那樣，我們要在各級別和整個政府範圍內重建正常的溝通渠道。”

布林肯原本定在2月初訪問中國，但在發生了中國的高空偵察氣球飛越美國領空的事件後，這次訪問被推遲。到目前為止，雙方並沒有就他何時訪華做出安排。英國《金融時報》今年4月報道說，中國拒絕讓布林肯訪問北京，擔心在他訪華期間，聯邦調查局會公布有關被擊落的中國偵察氣球的報告。報道援引四位知情人士的話稱，中國告訴美國，在它目前尚不清楚拜登政府會如何處理這份報告之際，不準備重新安排布林肯2月份取消的訪華行程。

布林肯的這番表態反映了專家們所認為的美中關係的解凍跡象，包括美中高級官員最近在北京的會晤以及美國食品藥品管理局計畫最早在今年夏天就恢復在中國的檢查工作。

星期三晚些時候，國務院副發言人韋丹特·帕特爾(Vedant Patel)告訴記者，他不會就布林肯何時訪問中國“提供時間、指標或評估”。

一天前，美國駐中國大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)對與中國高級官員缺乏接觸表示失望。伯恩斯星期二在華盛頓史汀生中心(Stimson Center)組織的一次活動中說：“我認為我們美國政府中的所有人——包括我們的內閣成員——的接觸途徑在過去一年中確實起伏不定。有一段時間，我現在想起的是去年初夏，我們有很多接觸途徑，來回的溝通很多。” ​

伯恩斯於4月20日會晤了中共中央對外聯絡部部長劉建超。這是自布林肯在2月慕尼黑安全會議期間與中國最高外交主管王毅會談以來，美國和中國官員在北京舉行的最高級別的會談。

前中央情報局中國事務高級分析師、現任喬治城大學亞洲研究助理教授的韋德寧(Dennis Wilder)表示，“鑒於雙邊關係的緊張狀態”，中國國家主席習近平幾乎肯定要親自批准伯恩斯與劉建超之間的會晤。

韋德寧星期三接受了美國之音(VOA)的專訪，他指出：“因此，他與伯恩斯的會面是不尋常的，這表明北京願意把與他的互動升級到與外交部之上的黨內高層。”

據美國之音報道稱，與此同時，國會批評人士敦促美國官員不要與北京為了會談而會談。