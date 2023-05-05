曾因“中國行動計畫”被捕的華裔科學家陳剛獲選為美國國家科學院院士

曾在2021年因捲入美國政府“中國行動計畫”而被捕的華人科學家陳剛入選美國國家科學院新晉院士名單。這一次有8位華人科學家當選美國國家科學院院士，是華人入選美國國家科學院院士人數最多的一屆。

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8位科學家分別是：麻省理工學院的陳剛、哈佛大學的林希虹、得克薩斯大學西南醫學中心的潘多加、康奈爾大學的戴碧瓘、康奈爾大學的米歇爾·王（Wang, Michelle D）、維吉尼亞理工大學的肖書海、艾倫腦科學研究所的曾紅葵、加州大學洛杉磯分校的周敏。

美國國家科學院成立於1863年，是根據美國總統林肯簽署的國會特許成立的私人非營利機構。它通過選舉成員來表彰科學成就，並與美國國家工程院和美國國家醫學院一起，向聯邦政府和其他組織提供科學、工程和健康政策建議。本年度新增選120名院士和23名外籍院士。至此，美國國家科學院在職院士總數有2565人、外籍院士526人。

當選的華人院士陳剛曾是美國政府的“中國行動計畫”最受關注的科學家之一。2021年1月14日，陳剛在家中被逮捕，然後把他關進了監獄。美國司法部稱，聯邦調查局發現陳剛接受了大約2900萬美元資金，資金來源主要是中國的機構。他在2017年向美國能源部申請270萬美元撥款時隱瞞了自己與中國政府機構的關係。此外陳剛還被控涉嫌電彙欺詐、未提交海外銀行賬戶報告、納稅申報單上存在虛假陳述等。2022年1月20日，檢方提交動議，撤銷陳剛一案。