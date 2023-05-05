港警沒收國殤之柱 指控犯了煽動顛覆罪

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香港警方以煽動顛覆罪控扣留了六四受害者紀念之柱 2023年5月5日

香港警方5月5日沒收了一個展覽品“國殤之柱”，並稱其涉嫌煽動顛覆，媒體報道稱這是一座紀念 1989 年北京天安門廣場鎮壓民主抗議者的雕像。

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據路透社今天報道稱，香港警方在“煽動顛覆”指控罪的調查中扣押了雕像。當地媒體報道稱，展覽的是恥辱之柱，這是一座八米高的雕像，描繪了數十具被撕裂和扭曲的屍體，以紀念三十多年前在天安門廣場及其周邊地區的鎮壓中喪生的抗議者。

警方沒有詳細說明他們在元朗區查獲的國殤柱展品。

警方在一份聲明中說：“國家安全部門今天早上根據搜查令進行了搜查。查獲了與‘煽動顛覆’案件有關的展品。”

港警沒有說誰涉嫌想利用這尊被存放起來的雕像煽動顛覆。

扣押國殤柱發生在 6 月 4 日天安門廣場鎮壓周年紀念日之前的幾周。

1989年後許多年份中，香港傳統性舉行了世界上最大規模的年度守夜活動，以紀念6.4鎮壓事件。

鎮壓六四在中國其他地區是禁忌，而香港傳統上在城市公園舉行的守夜活動從 2020 年開始被禁止，表面上是因為冠狀病毒的限制。

重達兩噸的恥辱柱於 1997 年在香港的天安門廣場紀念活動中首次展出，同年英國將這座城市交還給中國。

2021年，港大“基於大學的最大利益，根據外部法律建議和風險評估”拆除並拆除這座雕像。從那以後，它一直保存在大學擁有的土地上的一個貨櫃中。

創作這件作品的丹麥雕塑家 Jens Galschiot 回復路透社的詢問時說，他沒有被告知警方扣押了這件作品。雕塑家稱，“這太離譜了。這是我的雕塑作品，卻沒有人向我諮詢或告知任何事情。”

目前尚不清楚今年是否會舉行天安門廣場守夜活動。但香港市政府本周表示，通常舉行集會的維多利亞公園部分地區將關閉進行維修。

守夜活動組織者香港聯盟於 2021 年解散，此前該組織領導人在反政府抗議活動後被捕，並被以中國 2020 年實施的國家安全法為根據遭控犯有煽動顛覆國家政權。

路透社說，當局一直在利用國家安全法打擊香港的民主活動，包括反對派活動家、律師和記者在內的約 250 人因涉嫌違反國家安全罪而被捕。