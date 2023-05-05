美軍稱中國航母屬表演性但威脅性不大

中國/航母

中國兩艘現役航母之一山東艦上個月在台灣東部海域舉行環島軍事演習，山東艦航行時，雖然顯示展現威懾，但也暴露尚未掌握航母所需能力。美國軍方稱，要掌握應有能力需要數年才能完善。

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據路透社今天報道稱，中國航母扮演“戲劇”角色，但威脅不大。

隨着北京對中國軍隊進行現代化改造，中國強大的導彈部隊和尖端巡洋艦等其他海軍艦艇正引起美國及其盟友的擔憂。但據四名武官和六名熟悉地區海軍部署的國防分析人士稱，中國可能需要十多年的時間才能在遠離中國海岸的地方發起可信的航母威脅。

隨員和分析人士告訴路透社，中國的航母更像是一個宣傳品，人們懷疑它們在與美國可能因台灣問題發生衝突時的價值，以及中國是否可以保護它們執行更遠距離的太平洋和印度洋任務.

中國國防部沒有回應有關其航母計畫的問題，儘管路透社看到的與國家相關的期刊上的數十篇文章顯示，中國軍事分析人士意識到中國航母能力的不足。

八位專家表示，雖然部分地區媒體報道（部分基於中國官方媒體報道）將最近在台灣附近的演習描述為積極巡邏和對美國及其盟友的軍事挑戰，但中國航母實際上仍處於訓練模式。一些隨員和分析人士表示，例如，飛機在夜間和惡劣天氣下降落，仍然遠非例行公事。這些訓練對海上航母的正常運營至關重要。

一些專家表示，在衝突中，中國的航母很容易受到導彈和潛艇的攻擊，並指出中國軍隊尚未完善保護性篩查行動，尤其是反潛戰。

該報道稱，由於未獲公開發言授權，這些不願透露姓名的武官告訴路透社，有時，中國的航母飛行員依靠陸基機場進行起飛或降落，以及進行額外的空中掩護和監視。

據稱，遼寧艦和中國建造的山東艦都有起飛用的跳板，這限制了機載飛機的數量和航程。

10 位專家表示，航母和中國的 055 型巡洋艦都配備了反潛直升機，但航母尚未部署預警機，目前仍依賴陸基飛機。

據官方媒體上月報道，隨着遼寧艦和山東艦的演習節奏逐漸加快，中國正準備對其下一代航母——8 萬噸級的福建艦進行海試。福建號雖然採用常規動力，但要大得多，並且將從電磁彈射器發射飛機。

五角大樓的報告稱，這艘戰艦將於 2024 年投入使用，預計將搭載 J-15 噴氣式戰鬥機的新型號，以取代外國分析人士認為動力不足的現有型號。

路透社說，航母計畫反映了執政的共產黨到 2049 年使人民解放軍成為“世界一流”軍隊的目標，這是中國國家主席習近平建設“偉大的社會主義現代化國家”願景的一部分。

隨員們表示，中國雄心的一個跡象是，福建之後建造的航母是否像美國航母一樣是核動力航母，航程可以覆蓋全球。

一些國家擁有航空母艦，但美國仍然是最主要的，擁有 11 個航母戰鬥群，覆蓋全球。相比之下，中國可以主要在亞洲戰區使用其航母，與潛艇和反艦導彈協同作戰，試圖控制近海。

鑒於台灣靠近陸基機場，山東艦上個月出現在台灣東海岸附近進行模擬打擊令一些分析人士感到意外。但是，至少在短期內，在與美國及其盟軍發生衝突時，中國軍隊將難以在西太平洋保衛航母。

曾指揮日本艦隊的退休海軍上將幸田洋司表示，“中國部署山東艦的目標很明確，這是中國對美國與台灣接觸的政治憤怒的象徵”。但他說，在一場戰鬥中，山東艦“對美日軍隊來說將是一個非常好的目標，他們會在一開始就將其擊沉。”

在遠離陸基機場安全的地方行動將考驗中國的能力，中國的準備工作正在進行中。

路透社引述五角大樓的報告指出，中國在吉布提的第一個主要海上軍事基地的碼頭最近進行了擴建，現在可以容納一艘航母。