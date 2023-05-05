英國外長與中國國家副主席韓正會談

加冕典禮

中歐 – 英國外交大臣克萊弗利5日指出，他與前來倫敦參加英王查爾斯三世加冕典禮的中國國家副主席韓正會談，闡明英國對台灣、香港和新疆的看法

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路透社報導，克萊弗利（James Cleverly）在推特發文指出：“今天與韓正副主席會面，我闡明英國對香港、新疆和台灣的看法。”“我們也就氣候變遷、經濟關係與人民交流的合作事項從事討論。”

在中英關係處於低谷之際，兩國高階官員進行了這次罕見會談。

英國出於國安憂慮限制中國投資，並對中國日益增強的軍事和經濟強勢姿態表達關切。

在上周倫敦演說中，克萊弗利敦促中國就他所稱在和平時期史上最大規模建軍更加公開，並表示儘管對新疆維吾爾族的待遇感到“強烈反感”，但英國應與中國進行建設性接觸。