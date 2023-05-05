高瑜發推：年逾90歲的姚監復在養老院受監控不讓寫作

2014年4月，著名記者高瑜因曝光涉及所謂“七不講”政策的中共中央九號文件，而被當局以涉密罪名抓捕。被同案批捕的姚監復以取保候審獲釋，但未獲完全自由。年逾90歲的姚監復先生的信息在9年後才在日前見諸報道。

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姚監復先生曾經是中國大陸知名公共知識分子，1989年“六四”之前擔任中共中央農村政策研究室、國務院農村發展研究中心研究員，1992年轉任農業部農村經濟研究中心研究員。姚監復曾經多次採訪過被軟禁的趙紫陽。2012年5月，他整理了對前北京市委書記陳希同的採訪筆記，出版了《陳希同回憶錄》。

2012年10月6日，中共十八大前的敏感時間，姚監復在紐約接受海外中文媒體時表示：雖然在出國前中共當局曾經兩度警告他，不許接受境外媒體的採訪，但是他不怕說出真話。姚監復當時認為，中國現在正處在一個十字路口上，是非常關鍵的時期。

姚監復表示：社會經濟生態積壓的矛盾很多，一部分人的觀點，就是需要改變一黨專政的局面，要廢除一個主義、一個黨、一個領袖的法西斯獨裁政治制度。另外還有一部分人，則希望中共能夠洗心革面從頭做人，也有對中共抱有幻想的人。

2014年4月，高瑜女士因曝光涉及所謂“七不講”政策的中共中央九號文件，被當局以涉密罪名抓捕。所謂“七不講”政策是習近平要求高校教師不要與學生討論西方憲政民主、普世價值、公民社會、新自由主義、西方新聞觀等等。

被同案批捕的姚監復隨後以取保候審獲釋，但未獲得完全自由。

資深媒體人高瑜5月3日發推文說：“今天是長假最後一天，我們幾個朋友一起到房山隨園養老中心看望闊別多日的姚監復先生，前天已經電話聯繫，沒想到還是幾經周折，才等到姚老被一個穿紅衫的女服務員領出來。姚老坐在一把椅子上，隔着車道的起落架接受我們的問候。我們問他在養老院生活得怎麼樣，他搖搖頭：‘什麼也不讓寫，腦子感到越來越不好了，我都覺得活着沒意思了。’”

“我們趕緊安慰他，這時紅衫女拉着姚老讓回去吃飯。姚老推開她的手：‘你先回去把飯打到我房間，我就想和他們說說話。’沒想到此人竟然插着腰擋在姚老面前不讓我給姚老錄像。姚老也忍無可忍大聲說：‘你擋在我面前，我頭暈！’看到老人這樣受欺負，我們不得不說紅衫女：‘你的責任是照顧老人，他們花錢在這養老，是接受你們的服務，不是接受你們的監控！’看到姚先生憤而無助的臉，不忍多打擾，我們答應還要來看他，每個人都和他擁抱告別。”

高瑜還寫道：“姚監復先生在家時就被站崗，買東西都有人跟着，住這個養老院也受如此監控，話都不讓說。他只有在孫大午辦的老人院幾年過得開心。”

高瑜等人是在5月3日看望姚監復先生，這天正好是世界新聞自由日，總部在法國的無國界記者組織（RSF）發布了“2023年世界新聞自由指數”。在180個國家地區新聞環境評測中，中國排名倒數第二，僅高於朝鮮。