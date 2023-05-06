中國人口問題壓力 習近平稱人口發展是重要大事

中國/人口

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、併兼任中央財經委員會主任習近平5月5日下午主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議，強調做好新一屆中央財經委員會工作，研究加快建設現代化產業體系問題，研究以人口高質量發展支撐中國式現代化問題。習近平在會上發表重要講話強調，人口發展是重要大事。

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據中國官方的新華社消息稱，習近平5月5日在北京主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議，會上強調以人口高質量發展支撐中國式現代化。

習近平主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議強調，人口發展是關係中華民族偉大復興的大事，必須着力提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

據該消息稱，會議指出，當前中國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵，必須全面認識、正確看待我國人口發展新形勢。要着眼強國建設、民族復興的戰略安排，完善新時代人口發展戰略，認識、適應、引領人口發展新常態，着力提高人口整體素質，努力保持適度生育水平和人口規模，加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現代化人力資源，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

據稱會議強調，要更好統籌人口與經濟社會、資源環境的關係，優化區域經濟布局和國土空間體系，優化人口結構，維護人口安全，促進人口高質量發展。