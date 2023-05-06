中國警告新冠病毒依然在

中國/新冠病毒

雖然世界衛生組織 (WHO)已宣布結束COVID-19 的全球緊急狀態，但據中國官方稱，該病毒仍然有害，中國將繼續監測它，中國同時建議高風險人群的疫苗增加接種。

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中國衛生官員表示，新冠病毒疫情全球緊急情況已經結束，但風險依然存在。

路透社今天報道稱，世界衛生組織在新冠病毒疫情肆虐三年多後於周五宣布結束了對 COVID 的最高級別警報，稱各國現在應該與對待其他傳染病一樣，一起起管理該病毒。

據中國國家衛生健康委員會中國 COVID 應對專家組組長在周六接受官方媒體中央電視台採訪時表示，警報狀態的結束並不意味着新冠病毒就會消失，但新冠病毒影響現在可以得到有效控制。

據這位官員說，中國將繼續監測病毒的變異情況，加強高風險和重點人群的疫苗接種，並着眼於提高治療新冠病毒的能力。

在世界上大多數國家都感染該病毒後很長一段時間，中國一直對新冠病毒保持零容忍態度，直到 2022 年底才開始放棄疫情限制性清零政策。

今年2 月，中國最高領導人宣布對新冠病毒取得了“決定性勝利”，並聲稱中國的新冠病毒疫情死亡率是世界最低。世界疫情專家對北京提供的數據提出質疑。