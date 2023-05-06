劉亞洲突遭習近平整肅傳因反對武力攻台？

中國/台灣/劉亞洲

中國解放軍國防大學前政委劉亞洲涉嫌嚴重違法而落馬，更因此很可能被判死緩。台媒今天引述消息報道稱，民運人士王丹發文指，劉亞洲被整肅的其中一個原因，很可能是因為劉反對武力攻台。

廣告 繼續瀏覽後續

據該報道，解放軍上將劉亞洲突遭習近平整肅，據王丹曝內幕稱可能因他反對武力攻台。

據該報，70歲的劉亞洲是軍旅作家，長期在軍隊服役，軍階至上將。 2021 年底，外傳劉亞洲被調查。其後有消息指，中央軍委紀委完成對其調查，因涉案金額巨大，不但開除其黨籍、公職，更將他移交司法辦理，有可能被判死刑、緩期兩年執行。

對此，王丹在臉書上發文表示 :“關於劉亞洲的被整肅，外界有各種說法。但我認為忽略了一個可能性，那就是：劉亞洲是中共軍隊高級將領中最為旗幟鮮明反對對台灣進行武力攻擊的一位”。王丹指，他在史丹佛大學做訪問學者期間，在東亞圖書館看到一本劉亞洲內部講話的合集，其中有很大的篇幅是他對於台海問題的看法。

據該報，王丹分析稱，“第一，習近平整肅劉亞洲，有可能是與劉亞洲在台灣問題上的立場有關的，如果如此，這就是習近平為武力攻打台灣做準備的證據；第二，中共軍隊高層顯然是存在反對武力攻台的聲音的，劉亞洲就是一個，但很可能不只劉亞洲一人”。