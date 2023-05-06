巴赫與李強同斥體育政治化

中國/國際奧委會/巴赫/李強

據中國官方媒體報道，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫周六在北京會見了中國總理李強，兩人都表示反對 "體育政治化"。消息沒有提及巴赫與李強所指體育政治化，是否指責彭帥案影響，或是至此禁止俄羅斯與白俄羅斯運動員參加下屆巴黎奧運會比賽爭議。

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法新社引述中國官方媒體中國國家電視台CCTV的消息，中國總理李強對巴赫稱，"中國將永遠不會停止傳播奧林匹克精神。"李強向托馬斯-巴赫承諾，“我們願意與國際奧委會合作，反對體育政治化，為奧林匹克運動做出新的更大貢獻。”

仍據中央電視台消息說，托馬斯-巴赫回答說：“國際奧委會願意捍衛奧林匹克精神，抵制體育的政治化，促進人類的相互理解和團結。”

據法新社分析說，這是國際奧委會的傳統立場。在2008年夏季奧運會之後，中國首都於2022年2月舉辦了冬季奧運會，這屆奧運會受到了西方的眾多批評，特別是關於維吾爾人和前中國網球運動員彭帥的性侵事件引發國際關注。

北京譴責將比賽 "政治化 "的企圖。

奧林匹克憲章規定了奧林匹克的原則，反對在奧運場館進行 "任何形式的政治示威或宣傳"，並呼籲體育"政治中立性"。

在2022年奧運會之前，中國因對待西北地區新疆的維吾爾人而受到批評，該地區長期以來一直受到血腥襲擊的困擾，中國官方指控這些襲擊是由穆斯林少數民族的分離主義分子和伊斯蘭教徒所為。以反恐為名，北京正在加強對人口的控制。根據一些西方的研究，這已經導致了大規模的拘禁。

就在奧運會前幾個月，前中國網球運動員彭帥在互聯網上揭露了她與一名前共產黨高級領導人的有染關係，她指責該領導人強迫她發生性關係，之後彭帥發現自己處於全球性關注的中心。

負責監督女子網球的WTA在2021年底宣布暫停在中國的比賽。這一決定在2023年4月被取消。北京當時就譴責了新的 "運動政治化"。

據法新社說，至於彭帥，她沉默了一段時間，但隨後再次公開露面，特別是在冬奧會期間，她會見了托馬斯-巴赫。據中國官方通訊社新華社透露，巴赫將在未來幾天訪問杭州和上海。