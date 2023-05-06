美國將限制外國個人及公司購買軍事基地附近土地

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中美 – 在中國阜豐集團計畫在美國北達科塔州空軍基地附近建廠後，美國政府擬變更規定，要求外國公民和企業須獲政府批准，才能購買八個軍事基地周邊160公里範圍內的土地。

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美國財政部投資安全辦公室(Office of Investment Security)周五(5月5日)在《聯邦公報》(U.S. Federal Register)上公布了這一擬議規定。新規將擴大美國外國投資委員會(CFIUS)的權力，該委員會負責審查美國公司與外國投資者之間的商業交易，並可以阻止出售或迫使雙方更改協議條款以保護國家安全。

阜豐集團計畫耗資7億美元建造一個玉米濕磨加工廠，地址距離負責航空和航天任務的大福克斯空軍基地(Grand Forks Air Force Base)約19公里，這一計畫引發了爭議。

隨着反對該項目的聲音越來越大，北達科他州州長道格·伯根(Doug Burgum)以及聯邦參議員約翰·霍文(John Hoeven)和凱文·克萊默(Kevin Cramer)——三人均是共和黨人——提出了有關安全風險的問題，並於去年7月要求聯邦政府加快審查。

美國外國投資委員會在9月告訴阜豐集團，它正在審查該計畫，並最終得出結論說委員會沒有管轄權來叫停這一投資。

在美國空軍表示該工廠將對國家安全構成重大威脅後，該計畫最終被取消。

新規定將包括大福克斯和其他7個基地，其中3個涉及美國未來的隱形轟炸機B-21“突襲者”(B-21 Raider)。五角大樓竭盡全力保護這一最先進的新型轟炸機免受中國間諜活動的威脅。該轟炸機將能夠攜帶核武器並執行有人和無人駕駛任務。

位於加利福尼亞州帕姆代爾的空軍第42工廠正在生產6架B-21“突襲者”轟炸機，而另外兩個基地——南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地(Ellsworth Air Force Base)和德克薩斯州的戴斯空軍基地(Dyess Air Force Base)——未來將擁有100架飛機組成的隱形轟炸機機隊。