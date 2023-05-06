美軍貶稱中國航母樣子貨 中官媒贊山東艦編隊成體系成規模

中國/航空母艦

中國央視軍事新聞今天報告山東艦航母編隊成體系、成規模遠赴西太平洋海域演習首次訓練有成。此前美國軍方評說中國航空母艦目前只是表演性質，不具備太大的威脅性。

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央視新聞今天透露山東艦訓練歸來，回到母港。消息稱，連日來，山東艦航母編隊赴台島以東海空域開展遠海戰備訓練，演練歷時近月，編隊於近日返回母港。

該消息說，此次訓練，山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域，參加了環台島戰備警巡和“聯合利劍”演習，同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵以及其他水面作戰編組開展聯合演練。

該消息描述，其間，山東艦編隊着眼戰場實際，在遠海大洋廣域機動、立體攻防，先後研習聯合搜反潛、聯合火力打擊、區域制空作戰等多個實際作戰場景，同步帶動相關海、空協同兵力參演，在實案實景中練指揮調度、驗戰術戰法。

消息還稱，面對外軍艦機輪番偵察試探的複雜局面，編隊及時準確掌握態勢，精準高效控制兵力行動，始終做到積極應對、穩妥處置，有效提升了實戰能力。

消息沒有提及哪一些國家輪番偵查以及山東艦包括編隊如何反擊外方間諜行為。

據中央社今天引述中國軍事專家認為，這次是山東艦航艦編隊首次進入西太平洋進行遠海訓練，國產航艦已具備近海防禦與遠海護衛能力。

稍早，路透社引述消息稱，中國航母扮演“戲劇”角色，但威脅不大。隨着北京對中國軍隊進行現代化改造，中國強大的導彈部隊和尖端巡洋艦等其他海軍艦艇正引起美國及其盟友的擔憂。但據四名武官和六名熟悉地區海軍部署的國防分析人士稱，中國可能需要十多年的時間才能在遠離中國海岸的地方發起可信的航母威脅。

路透社還引述隨員和分析人士，中國的航母更像是一個宣傳品，人們懷疑它們在與美國可能因台灣問題發生衝突時的價值，以及中國是否可以保護它們執行更遠距離的太平洋和印度洋任務。