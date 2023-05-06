“自找苦吃”是否意味着“新時代的上山下鄉”？

中青年失業率高

中國 – 五四青年節前夕，中國官媒發布中國領導人習近平給大學生的回信，稱新時代中國青年應走進鄉土、有"自找苦吃"的精氣神。法國《費加羅報》報道， 據中國官方數字，中國16-24歲城鎮青年人失業率去年7月創下近20%的紀錄。中國媒體關於大學生"畢業即失業"的報道屢見不鮮。學者認為，中共在“五四”前發出這個信號很明顯，就是北京當局暗示要搞“新時代的上山下鄉”。

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文革研究專家、美國加州大學榮退教授宋永毅5日接受自由亞洲電台表示說：“這完全是文革時期那套洗腦和愚民政策。毛澤東時代把知識青年派到鄉下去，把知識青年農民化，把他們的知識等級降低，告訴青年，吃苦是有理想、有志氣的表現，這是愚昧，沒事找事、沒苦找苦，這是對人類文明的一種嘲笑。”

中共江蘇省委組織部6日發表題為“砥礪‘自找苦吃’精氣神”的文章。文章表示，五四青年節前夕，習近平總書記在給中國農業大學科技小院的同學們回信中，充分肯定同學們“自找苦吃”的精氣神，並對新時代青年提出殷切期望。

中國國家統計局公布，今年3月，中國16到24歲青年失業率高達19.6%。而今年中國普通高校畢業生將達到1,158萬人創新高，青年失業率恐再攀升。

台灣韜略策進學會秘書長吳建忠接受自由亞洲電台專訪時表示，中國前國家副主席王岐山警示過，中國即將要“過苦日子”。除了習近平，全中國、全世界都知道中國經濟急劇下滑，中國在科技轉型、產業轉型遭到重挫，遭受全世界圍堵，中共提出的解方竟然是“青年下鄉”。