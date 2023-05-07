中國中小公司紛紛但悄悄在華爾街上市

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自今年年初以來，不斷上升的利率、銀行危機和經濟不確定性抑制了許多人的上市慾望。但也有少數例外，包括小型中國公司，它們不顧中美關係緊張，一打一打地低調登陸在紐約證券交易所上市。

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在法新社今天排列的中國上市企業名單中有金色天堂、Top KingWin和千禧集團，並稱它們可能是很低調的公司，三家中國中小企業的年銷售額合計剛剛超過1億美元。它們現在已經在華爾街上市。

和它們一樣，自1月份以來，有數十家中國公司在紐約證券交易所成功完成了首次公開募股IPO，其中大部分是在納斯達克市場，這個市場已經冬眠了幾周，沒有上市記錄。對於納斯達克亞太上市主管Bob McCooey來說，此舉得益於美國和中國當局在一個問題上達成的協議，這個問題一直是中國集團在華爾街的一個危險隱患。中國此前曾拒絕允許在紐約上市的中國公司的審計師接受獨立會計組織PCAOB的審計。然而美國國會在2020年12月通過的一項法律作出硬性規定。

大約248家在美國上市的中國實體，總資本額超過2萬億美元，因未能遵守該法律而受到被迫離開華爾街的威脅。

去年8月，五家主要的中國公司甚至選擇自行離開紐約市場，包括石油公司中石油和鋁業巨頭中鋁。

但幾天後，兩國政府之間終於達成了一項協議，"這有助於為一些因爭議而擱置的中國公司重新打開上市窗口"。

此外，今年2月，中國市場監管機構中國證監會澄清了適用於希望在國外上市的公司的規則，這一舉措被解釋為一種開放的姿態。

除了這種監管上的寬鬆，中國公司還受益於中國經濟在放棄近三年的清零政策之後啟動的重新開放。這讓人們看到了經濟生產和消費強勁反彈的希望，中國的反彈速度比西方經濟體更快。

據鮑勃-麥庫伊說，"中國投資者一直在尋找機會進行投資，這可能導致他們在地域上多樣化，在本地區之外進行投資"。幾乎所有中國的首次公開募股都是在5000萬美元以下。馬修-肯恩認為，這些適度的金額在一定程度上解釋了這種成功的連貫性。

在馬修-肯尼迪看來，地緣政治背景下，最近幾個月中國和美國之間的緊張局勢加劇，但這並不影響中國中小企業加入華爾街的傾向。他說："話雖如此，但如果情況發生變化，我也不會感到驚訝，因為兩國政府已經表明他們願意將金融監管作為一種政治工具"。

據這位分析師還認為，對於一家大型中國公司來說，紐約證券交易所已經相對難以進入，部分原因是中國 "希望推廣自己的金融中心"，並推動中國公司在中國上市。但"另一方面，一家小公司可以在美國上市，因為不會掀起一場政治風暴。"