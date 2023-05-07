抖音遭曝曾追蹤觀看同性戀內容的用戶

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抖音搜集觀看同性戀內容用戶名單？TikTok的前員工揭發說，至少在一年的時間裡，抖音一些員工能夠在內部搜到一份在抖音流行應用上觀看同性戀內容的用戶名單。華爾街日報稱，是收集這些信息，引發員工投訴。

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TikTok的多名前員工說，TikTok不要求用戶披露他們的性取向，但會將用戶觀看的視頻編入LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀者和跨性別者的簡稱）等類別下。他們說，一些員工可以通過操作界面查看收集到的這些信息，其中包括一組觀看過這些視頻的關聯用戶，以及他們的身份認證ID號碼。

TikTok數據集里的其他分類也包括用戶名單，但這些前僱員認為這些類別並不敏感。 據一些前TikTok員工說，2020年和2021年，美國、英國和澳大利亞的TikTok員工曾向高層管理人員提出了對這種做法的擔憂，稱他們擔心有員工會與外界分享這些數據，或者使用這些數據來勒索用戶。

該報道稱，TikTok的一名發言人說，員工用來查看同性戀內容觀看者數據的操作界面在美國已於近一年前刪除。這位發言人說，TikTok不會根據用戶觀看的內容來識別用戶的性取向或種族等潛在的敏感信息。該女發言人還表示，TikTok並不使用這些信息。