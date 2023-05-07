紐時：為什麼中國互聯網上“沒有窮人”

美國紐約時報刊登袁莉撰寫的文章：為什麼中國互聯網上“沒有窮人”，在一周最熱文章中排名第一。

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中國自稱是一個以實現共同富裕為目標的社會主義國家。2021年，最高領導人習近平宣布“脫貧攻堅戰取得了全面勝利”。然而還是有許多人處於貧困中或生活在貧困線以下。隨着該國經濟前景日漸黯淡，人們對未來越來越感到焦慮，貧困成了一個禁忌話題，可能會招致政府的憤怒。

3月，中國互聯網監管機構國家互聯網信息辦公室宣布，將對發布視頻或文章刻意“渲染悲情煽動對立，製造損害黨和政府形象、干擾經濟社會發展”的人予以打擊。該行動禁止發布有老人、殘障人士和兒童的悲情視頻。

在這條禁令的背後，政府正迫切希望確保有關中國的討論都是正面的。中共吹噓自己在過去四十年裡幫助了多少人擺脫貧困，同時又拒絕提及毛澤東治下讓整個國家陷入赤貧的往事。

一條令人痛心的視頻在中國互聯網上瘋轉，一位退休老人展示她用100元——大約是她一個月的養老金，也是她的唯一收入來源——可以買到些什麼菜。視頻隨後被刪除。

受過教育的年輕人對慘淡的財務和就業前景——比如打零工——的普遍不滿，這些都在一位歌手的作品中得到了抒發，“雖然我每天都洗臉，但口袋比臉還乾淨，”他唱道。“讀書是為了中華崛起，而不是去送外賣快遞。”他的歌被封禁，社交媒體帳號被刪。

去年，一位民工感染新冠後的行蹤被官方事無巨細地發布，他為了養家糊口而四處奔波的事跡因此引起了廣泛的同情與關注。他被稱為“最辛苦的中國人”。審查者屏蔽了有關他的討論，地方當局派人守在他家門外，阻止記者探訪他的妻子。