中國一神秘航天飛船276天後回返酒泉發射場

中國/太空開發/美國

據中國官方媒體稱，中國一艘實驗性航天器在軌道停留 276 天後於周一返回地球，完成了一項具有里程碑意義的任務，並稱此次試驗標誌着中國可重複使用航天器技術研究的重要突破，這將為未來的太空任務提供更方便、更便宜的方式。

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據路透社今天報道稱，神秘中國飛船時隔276天返回地球。中國官方媒體說，無人駕駛的航天器周一如期返回中國西北部的酒泉發射中心。

但中國媒體沒有詳細說明這艘航天器是什麼、測試了哪些技術、它飛了多高，以及自 2022 年 8 月初發射以來它的軌道運行位置。該航天器的圖像也尚未對外發布。

據官方媒體報道，此次試驗標誌着中國可重複使用航天器技術研究的“重要”突破，這將為未來的太空任務提供更方便、更便宜的方式。

2021 年，可能是類似的航天器飛向太空邊緣，並在同一天返回地球，執行的任務也基本上處於保密狀態。據當時中國的主要航天承包商稱，它平安降落在地球上。

路透社稱，中國社交媒體上的評論推測，北京一直在開發一種類似於美國空軍 X-37B 的航天器，這是一種可以在軌道上停留多年的自主航天飛機。美國的無人駕駛且可重複使用的X-37B航天器在軌道運行 900 多天後，於去年 11 月返回地球，執行第六次任務。