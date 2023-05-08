中國外交部長秦剛出訪法德挪威

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中國外交部表示，中國外交部長秦剛將於周一（5月8號）開始對歐洲的訪問，他將先後訪問德國、法國和挪威。法新社報道，這次訪問將持續到周五，背景是中國在與美國的緊張關係中尋求與歐洲拉近關係，並打算在烏克蘭戰爭中發揮調解作用。

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中國外交發言人汪文斌宣布，秦剛將會見德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克、法國外交部長凱瑟琳-科隆納和挪威外交大臣安妮肯-惠特菲爾德。中國外交部沒有提供此行將討論的議題的細節。

中國在烏克蘭衝突中以中立的對話者自居，但與俄羅斯關係密切，在2月份發表“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”12點聲明中，敦促莫斯科和基輔舉行會談。另一方面，中國從沒有公開譴責烏克蘭戰爭，最近幾個月大大增加了與俄羅斯的政治和經濟合作。

中國對俄羅斯施壓結束戰爭一直是西方國家的期待，在4月對中國進行正式訪問期間，法國總統埃馬克龍呼籲他的中國同行習近平在烏克蘭問題上讓俄羅斯 "恢復理智"。

德國外長安娜萊娜-貝爾博克在4月中旬訪問中國時也敦促北京要求 "俄羅斯侵略者停止在烏克蘭的戰爭"。

4月26，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基進行了一次通話，這是自2022年2月24日俄羅斯開始在烏克蘭發動進攻以來的第一次通話，一度使人們對在能否帶來和平突破產生了希望，但之後尚未看到明顯的任何後續進展。

秦剛的訪問是否會帶來新的突破也值得關注。

駐法大使的爭議性發言

另外，秦剛也是在中國駐法國大使盧沙野於4月底在電視訪談節目中發表有爭議的談話後進行歐洲訪問的。

盧沙野在電視上被記者問及2014年被莫斯科吞併的克里米亞是否屬於烏克蘭時回答說："這取決於如何看待這個問題，這裡有歷史：克里米亞一開始就是俄羅斯的。在蘇聯時期，是赫魯曉夫把克里米亞交給了烏克蘭。"他接着指出，前蘇聯的國家 "在國際法上沒有有效的地位，因為沒有國際協議給予它們主權國家的地位"。

這番談話立即在有關國家中引起了強烈的反響和指責。

巴黎呼籲中國大使 "以符合其國家官方立場的方式使用其公開言論"。

中國外交部發言人毛寧隨後保證，中國 "尊重所有國家的主權、獨立和領土完整"，並與這位外交官在法國首都的言論保持距離。