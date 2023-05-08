中國富人海外置業新寵地：泰國

中國/泰國

許多中國人渴望在海外投資置業，渴望在類似疾病爆發時獲得安全保障，同時也希望對衝國內的經濟風險。Trip.com 網站的數據顯示，泰國是五一勞動節期間最受中國遊客歡迎的出境目的地，其次是日本和韓國。這個東南亞國家的優秀國際學校和優質醫療設施正在吸引越來越多渴望獲得第二故鄉的人。

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據路透社今天報道稱，中國人越來越多在泰國尋建家園，以期躲避疫情大流行後的風險。

泰國預計今年至少有 500 萬中國遊客，其中一些人準備購買房產，儘管這一數字與新冠疫情之前的時代相去甚遠，當時中國遊客占 4000 萬遊客中的近三分之一。據泰國房地產協會會長 Mesak Chunharakchot 說：“中國對泰國的房產肯定多有需求。”

他說，在買家名單中名列前茅的是首都曼谷等主要城市的地點，以及北部山區的清邁、東海岸海灘度假勝地芭堤雅和伊桑的東北部地區。

中國人在泰國買房子，送孩子上國際學校，並讓父母也留在泰國照顧孫子。

泰國政府數據顯示，3 月份有近 270,000 名中國遊客訪問泰國，創下三年新高，但遠低於 2019 年 3 月新冠疫情大流行爆發前的 985,227 人次。

今年年初，曼谷新加坡國際學校 (SISB.BK) 的中國學生比例從 4 個校區的 3,100 名學生人數上升到 12% 至 13%，超過了 2019 年大流行前的 6 %。

儘管泰國規定，在任何公寓開發項目中，外資所有權不得超過 49%，但潛在買家仍在湧入。