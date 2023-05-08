中國首辦與中亞五國峰會 加大投注一舉多得

中國/中亞五國峰會

中國國家主席習近平下周將在中國與中亞五個前蘇聯共和國的領導人舉行首次峰會。中國積極加大在傳統屬於俄羅斯勢力範圍的該地區影響，也要消弭中國駐法大使在法國電視上所說前蘇聯衛星所屬國家主權未被國際條協承認在該地區所帶來的疑慮和負面影響。

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法新社今天引述中國外交部周一表示，中國-中亞峰會是首次此類會議，將彙集哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的領導人。會議將於5月18日和19日在北方城市西安舉行，這裡是古代絲綢之路的起點。

中國已經宣布了這次峰會，但日期還沒有公告。

自19世紀中葉以來一直將中亞視為外交主場的俄羅斯，正看到俄國的角色受到挑戰，俄羅斯傳統的地區盟友被中國、土耳其和西方國家所爭取。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這一趨勢有所加快。不過莫斯科仍保留着強大的影響力。

北京邀請的中亞專制國家也是中國推動的 "新絲綢之路 "的一部分，這個計畫是一個由中國發起的巨大的公路、鐵路和港口基礎設施項目。

法新社說，中國在該地區日益增長的影響力不免在民眾中激起了一定的不信任，尤其是在吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦。其中一個原因是中國政府在中國新疆自治區對維吾爾人的鎮壓，維吾爾人是一個以穆斯林為主的民族，也生活在中亞地區。

作為北京對中亞日益增長的興趣的一個標誌，中國國家主席習近平去年對哈薩克斯坦進行了自新冠病毒疫情大流行開始以來的首次外國訪問。