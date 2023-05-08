加拿大宣布驅逐一名中國外交官

政治

北美 – 加拿大外交部長喬美蘭( Mélanie Joly)8日宣布驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍。加外交部在聲明中表示， 加拿大已宣布這位駐多倫多外交官為不受歡迎的人。她稱“我已經明確表示：我們不會容忍任何形式的外國干涉我們內政的行為。在加拿大的他國外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國。法新社表示，驅逐決定將進一步加劇加中之間本已非常緊張的雙邊關係。

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加拿大外長喬美蘭說，中國可能威脅到加拿大人的安全和國家的繁榮，強調”捍衛我們的民主至關重要“。加拿大媒體曾披露中國外交官趙巍參與威脅加拿大國會議員家人的計畫後，反對黨正在給政府施壓，要求驅逐這名外交官。

《環球郵報》在上個星期發表的文章中披露，根據加拿大安全情報局（CSIS）在2021年的情報報告及情報人員透露的信息，中國駐多倫多領事館外交官趙巍（Zhao Wei）參與了試圖通過威脅保守黨議員莊文浩（Michael Chong）在海外的家人，從而影響議員的計畫。

中國外交部發言人毛寧曾在例行新聞會上表示，中方一貫反對任何國家干涉別國內政，從未、也沒有任何興趣干涉加拿大的內政。毛寧說，中方堅決維護自身主權安全發展利益，堅決反對任何干涉中國內政、損害中方利益的行徑。

中國駐加拿大大使館發言人則發表聲明稱，叢培武在會見加拿大外交部負責人時，就中國干涉加拿大內政，並就加拿大可能驅逐中國外交人員一事，闡明中方的立場、提出強烈的抗議。