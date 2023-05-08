官媒：中國對凱盛諮詢公司展開調查

國家安全

中國 – 據中央電視台8日報道，中國國家安全機關對諮詢企業凱盛進行現場執法。據江蘇廣電總台消息報道說，一些諮詢調查公司在承擔涉外諮詢項目過程中藉助國內諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。法新社報道稱，北京最近加強了對諮詢和審計領域外國公司的審查。

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據網上介紹，凱盛融英公司總部位於上海，在北京、蘇州、深圳、中國香港、紐約開設五家分支機構。

《紐約時報》4月28日報道說，中國的有關部門4月底來到美國管理諮詢公司貝恩公司(Bain & Company)上海分公司，對員工進行問話，這是新一起知名美國企業在中國受到官方盤問的事件。

貝恩在一份書面聲明中表示，它正在“與中國有關部門進行必要的合作”，但拒絕就調查的性質以及員工的手機和電腦在搜查時是否遭到沒收發表評論。

《紐約時報》還報道說，在對貝恩公司員工進行問話不到一個月前，當局拘留了在北京為美思明智集團(Mintz Group)工作的五名中國公民，並關閉了該辦事處，這家美國諮詢公司在全球設有18個辦事處。這五名中國公民在被拘留一夜後，他們的家人才接到通知。中國外交部隨後表示，該公司涉嫌非法經營。

4月1日，中國當局宣布對美國電腦內存製造商美光科技公司(Micron Technology Inc., MU)進行網絡安全調查。中國國家互聯網信息辦公室表示，將審查美光在中國銷售的產品，理由是需要保障關鍵信息基礎設施的供應鏈安全。