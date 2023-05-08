成蕾遭拘1000天 澳大利亞再促中國放人

澳大利亞/中國/成蕾

澳大利亞周一呼籲釋放澳大利亞記者成蕾，她今天已經在中國被拘留了1000天，堪培拉當局對她表示 "深切關注"。澳大利亞外長黃英賢此前曾表示，成蕾和其他澳大利亞國民在中國被拘留是堪培拉和北京之間關係惡化的一個絆腳石。

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據法新社說，成蕾為中國國有英語廣播公司CGTN工作，於2020年8月被拘留。這位兩個孩子的母親因被指控"在國外泄露國家機密 "而被中國政府起訴。

澳大利亞外交部長黃英賢對該記者案件的連續拖延表示 "深切關注"，澳大利亞的許多人認為中國關押該記者是出於政治動機。

黃英賢今天稱，"儘管與家人分離了這麼久，但成蕾表現出了巨大的韌性和勇氣，"該部長還說，"所有的澳大利亞人都希望看到成蕾與她的孩子團聚。"

澳大利亞外長此前曾表示，成蕾和其他澳大利亞國民在中國被拘留是堪培拉和北京之間關係惡化的一個絆腳石。

被監禁的記者成蕾的朋友尼克-科伊爾在《澳大利亞人報》發表的一篇專欄文章中也慷慨激昂地呼籲中國釋放成蕾。據科伊爾寫道：“一千天後，我們仍然不知道她為什麼被監禁，為什麼她被指控破壞中國國家安全，這是一個故意模糊的指控，我們也不知道成蕾什麼時候才會回到我們身邊。”

據科伊爾說：“在本案中，中國不透明的司法制度的另外受害者，則是她的兩個孩子，在她被捕時，他們分別只為9歲和11歲。”

成蕾在被拘留期間與世界其他地方幾乎沒有聯繫：她只被允許每月一次的領事探監訪問。