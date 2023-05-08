歐盟醞釀製裁中國援俄企業

歐盟/中國/烏克蘭/俄羅斯

路透社今天引述英國《金融時報》周日消息，歐盟提議對中國公司實施制裁，這些公司被指控出售可用於支持俄羅斯戰爭機器的武器裝備。

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據英國《金融時報》7日報道，布魯塞爾計畫對幫助俄羅斯戰爭機器的中國公司實施制裁。路透社說，該報道援引英國《金融時報》看到的一份制裁名單副本稱，七家中國企業已被列入歐盟成員國本周將討論的新一攬子制裁措施。

據英國《金融時報》報道，制裁名單包括兩家中國大陸公司，即 3HC Semiconductors 和 King-Pai Technology，以及五家來自香港的公司，包括 Sinno Electronics、Sigma Technology、Asia Pacific Links、Tordan Industry 和 Alpha Trading Investments。

路透社說，像中國金牌科技King-Pai Technology這樣的一些公司已經受到美國的制裁，美國稱這些中國企業是俄羅斯軍工聯合體多個實體的中國供應商。

自俄羅斯 14 個月前入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統普京將侵略戰爭稱為“特殊軍事行動”，歐盟已對俄羅斯個人和公司採取 10 項制裁措施，嚴重打擊俄羅斯經濟，並使俄羅斯侵略戰爭的融資更加困難。