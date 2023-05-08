歐盟醞釀製裁援俄中企 中國斥稱要維權

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針對消息稱歐盟醞釀製裁援助俄羅斯侵略戰爭的中國企業，中國外交部周一回應，中國反對任何以中俄關係為借口損害貿易合作的措施。

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據路透社說，中國稱將在歐盟制裁中維護自身利益。

中國外交部周一表示，中國反對任何以中俄關係為借口損害貿易合作的措施。中國外交部發言人汪文斌回應歐盟提議對中國企業實施制裁，稱中國企業被指為俄羅斯的戰爭機器提供援助。汪文斌稱，如果這些制裁生效，中國將採取堅決行動維護自身利益。

消息沒有提及汪文斌是否澄清中國企業沒有向俄羅斯提供援助俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的出口。

據中國外交部官網就汪文斌的回應內容報告，汪文斌是回應路透社記者提問，該記者問：昨天，《金融時報》報道稱，歐盟計畫對被指出售可用於支持俄羅斯入侵烏克蘭設備的7家中國企業施加制裁。中方對此有何回應？

汪文斌道回答稱：“我們注意到有關報道。中方堅決反對以中俄合作為由，對華搞非法制裁或“長臂管轄”。在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極推動勸和促談，為政治解決危機發揮了建設性作用。中俄之間的經貿合作正大光明、坦坦蕩蕩，不針對第三方，也不受任何第三方干擾和脅迫。如果有關報道屬實，歐方行徑將嚴重破壞中歐互信與合作，加劇世界分裂和對抗，十分危險。我們敦促歐方不要走上錯誤道路，否則中方必將堅定維護自身合理合法權益。”