深圳藝展幕兩天突「閉館」 疑涉上海封城敏感詞作品

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在深圳舉行的一個藝術展，有藝術家以泥土堆成上海封城期間的「敏感詞」：「我們是最後一代，謝謝你」，其後藝術展的展館突然在開幕兩天後宣布，須閉館以便進行維修，開放時間另行通知。懷疑封禁事件引發熱議。

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公眾現時無法入內觀賞的展覽名為「時間的分岔——2023灣區當代藝術聯展」，於本月2日在深圳展出，4日舉行開幕式，原訂展期是直至6月25日，但展覽場地「燕晗高地404空間」6日上午突然在微信公眾號宣布，因場地需要維修，即日起閉館。

根據介紹，聯展的主題是「探討“後疫情時代”里文化和藝術語境中的或微妙或昭彰的顯性生態變化以及心理轉向」，策展人徐喬斯指出，經過年復一年的封控後，人們飽受身心多層空間的壓抑，這些烙印改變着人們對於原有事物的認知。聯展展出23個藝術家的70餘件作品，其中，來自北京的藝術家黎薇以作品《宣言》參展，《宣言》以泥土重現去年疫情下面對極端防疫政策下，一名青年回覆公安的說話：「我們是最後一代，謝謝你」，吸引許多參觀者駐足觀看。

網媒《香港01》引述策展人徐喬斯在《歷史沒有結局》一文寫道，「黎薇在其無法保存的參展作品裡，寫下『我們是最後一代，謝謝你』的時候，一場無聲的戰役早已打響。相比起80年代的藝術家們所擁有的歷史空間丶機遇與熱情，黎薇的話語並不是一種悲觀。」

「我們是最後一代」這句話源於去年上海封城期間，有警察要求一名核酸檢測呈陰性的青年去集中隔離被拒後威脅道：「(不去方艙而受到)紀律處罰之後，要影響你的三代」，青年回答「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」。相關片段在網上廣泛流傳，但隨後被封殺。有網民指這是「年度最強音」，有更多網民形容這句話語「是這一年最響亮，卻也最悲傷的註解。」許多網民更藉此批評防疫政策過於嚴苛。