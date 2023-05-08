環時不接受韓國駐華使館抗議 反稱干預該報獨立自由

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中國強硬官方媒體《環球時報》周一批評了韓國駐中國大使館向該報發出的一封抗議信。路透社稱環球時報是小報，並說這是中國與韓國這兩個亞洲鄰國關係不斷惡化的最新公開爭吵。

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中國官方小報批評韓國大使館的抗議信。韓國大使館周五在官方網站上發表了一封抗議信，“對《環球時報》的一系列無理誹謗韓國總統尹錫悅的文章表示強烈遺憾”。信中說，這些文章“使用聳人聽聞、挑釁性和不恰當的詞彙，不僅詆毀韓國的領導人，也詆毀韓國政府的外交政策”。韓國官方抗議環時報“以低俗到難以啟齒的表達方式，無端指責韓國元首”。

《環球時報》在今天的社論中抨擊韓國大使館“粗暴干涉環球時報的獨立報道”。

該社論在日本首相岸田文雄對首爾進行具有里程碑意義的訪問第二天發表，這篇社論警告，韓國最近對日本和美國的外交推動將“引發和加劇東北亞局勢的崩潰”。

路透社說，外國駐華使館公開批評中國官方媒體的報道實屬罕見。

以民族主義言論着稱的《環球時報》在上月底多次攻擊韓國總統尹錫悅訪問美國“盲目追隨美國”，並指責首爾與日本和美國的關係進一步加劇了朝鮮半島的緊張局勢。

岸田周日訪問首爾是日本領導人 12 年來首次訪問首爾，這是韓日關係回暖的一個跡象，這兩個美國盟友都試圖結束困擾兩國關係數十年的歷史爭端。

據該報道，在去年 12 月，中國駐韓國大使曾批評韓國媒體煽動反華情緒。