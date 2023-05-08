秦剛訪歐前見美國駐華大使 促糾正言行改善關係

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中國外交部長秦剛今天對美國駐華大使伯恩斯說，在一系列美國的“錯誤言行”致使中美關係重新陷入深度凍結之後，穩定中美關係勢在必行。秦剛今天出發前往歐洲作多國訪問。

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據路透社今天報道，中國稱穩定中美關係勢在必行。中國外長秦剛在北京會見美國大使尼古拉斯·伯恩斯時特彆強調，美國必須糾正對台灣問題的處理，停止空心化“一個中國”原則。

去年，時任美國眾議院議長佩洛西對台灣進行正式訪問，這激怒了中國，中國與美國這兩個世界最大經濟體之間的關係跌至低谷。作為回應，北京切斷了與美國的正式溝通渠道，包括兩國軍隊之間的溝通渠道。

11 月，美國和中國領導人拜登和習近平在印度尼西亞舉行的 G20 峰會上會面並承諾進行更頻繁的對話，這兩個超級大國之間的緊張關係有所緩和。

據中國外交部今天在一份聲明中說，中國外長秦剛秦告訴伯恩斯，“此後美國的一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭。”據秦剛批評說，“雙方商定的對話與合作議程被打亂，兩國關係再次遭遇寒冰。”

2 月，當中國高空氣球出現在美國領空時，緊張局勢升級，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 作為回應取消了對北京的訪問。上周，布林肯似乎帶來了訪問中國的希望，他告訴《華盛頓郵報》，在各個層面重新建立正常的溝通渠道很重要。

同樣在上周，美國氣候問題特使約翰克里表示，中國已邀請他近期前往訪問，就避免全球氣候危機進行會談，進一步提高了重啟世界上最重要的兩個國家間關係之一的希望。

秦剛說：“當務之急是穩定中美關係，避免惡性循環，防止中美之間出現任何意外。”

上個月，台灣總統蔡英文在洛杉磯會見美國眾議院議長凱文麥卡錫後，中國在台灣舉行了軍演。

自 1979 年以來，美台關係一直受《台灣關係法》管轄，該法為台灣提供自衛手段提供了法律依據，但並未強制要求美國在台灣受到攻擊時提供援助。作為 2023 年預算的一部分，美國國會已授權向台灣提供價值高達 10 億美元的武器援助，使用一種加快安全援助並幫助向烏克蘭運送武器的授權。

該消息沒有提及美國駐華大使伯恩斯有何種表達與回應。

中國外交部官網關於秦剛會見伯恩斯的消息，通篇報告了秦剛所說，也沒有伯恩斯的片言隻語。中國外交部官網稱是秦剛在北京會見伯恩斯。