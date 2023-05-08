美情報總監稱如果中共犯台台積電受損全球每年損失一萬億美元

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在國會評估，中國如果犯台，芯片重鎮台積電遭到封鎖，造成半導體和貨運斷鏈，將影響全球每年6千億到超過1萬億美元損失。

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美國國會參院委員會近日邀請海恩斯作證，說明中共對全球的威脅。

海恩斯表示，根據美國的評估，中國國家主席習近平願意透過和平手段實現統一，但指示解放軍提供軍事手段，讓中國可以不受美國干預地統一台灣。

海恩斯表示，一般評估認為，若台積電被中共軍隊封鎖，一開始的幾年內將影響全球金融每年6千億元到超過1兆美元。她說，美國超過9成的先進芯片都來自台灣，涵蓋各領域的電子設備，造成的衝擊也特別廣泛；在美國產量追上之前，中共的侵略會對經濟造成巨大影響，這不僅影響美國的GDP。

海恩斯作證表示，中國將持續為晉陞東亞第一和全球大國而努力，最令人憂心的是，中國越來越相信要達成這項願景，將透過各種脅迫手段來展示自身實力，也會運用經濟和政治壓力來脅迫他國迎合中方偏好，包含透過在區域的陸海空主權聲索，以及中國對台灣主權的主張。

海恩斯表示，她認爲美中關係會越來越具挑戰性，習近平今年3月的談話反映出他長期對美國的不信任，以及習近平認為美國想圍堵中國的看法，這是習對美國迄今最為公開且直接的批評。

海恩斯表示，隨着北京對美中關係的悲觀，以及對中國國內經濟和本土科技研發的憂慮加劇，她認為中方的言辭只會更激烈；但北京為了追求縮小在科技和經濟競爭的差距，中方會尋求穩定，避免引發美國與盟友施加更多針對中國的科技限制。