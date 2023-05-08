視頻 土耳其地震後難民：沒人可強制我投票

土耳其

土耳其在3月6日遭受過強震後釀成5萬多人遇難，現任總統埃爾多安卻宣布提前總統大選日至5月14日，土耳其總統和議會競選海外投票已經在4月27日啟動。土耳其地震後當地難民危機加重，他們表示沒人可以強制投票。

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土耳其在3月6日遭受過強震後釀成5萬多人遇難，270萬土耳其人流離失所，他們需要食品，住房等重建救助，流離失所的難民認為被土耳其政府遺忘，但是他們的憤怒不見得通過投反對票表達；他們認為沒有穩定的生活，那有心思參加投票，而且沒人可以強制我們投票。

已經擔任總統20年的現任總統埃爾多安不顧國內地震災情嚴重，卻宣布提前總統大選日至5月14日，土耳其總統和議會競選海外投票已經在4月27日啟動。

因為重災區難民無法獲得進一步的救援，讓土耳其地震後難民危機加重。