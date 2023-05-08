路透稱國安當頭制約中國重返國際舞台

中國/國家安全

路透社今天引述分析人士說，中國日益關注自身安全並加劇與美國競爭，這有可能將中國在多年新冠病毒疫情遏制措施後與世界的重新接觸，轉變為與西方孤立的新時代。

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路透社稱，中國重返國際舞台受到國家安全焦點的制約。

自 2020 年以來取消實際上關閉邊界的大流行清零控制以來，北京最近幾個月採取了一系列看似矛盾的外交和商業步驟，這讓許多觀察家質疑中國動機。其中包括：在與侵略者俄羅斯舉行會談的同時促進烏克蘭的和平，向西方領導人鋪開紅地毯，同時升級對民主台灣的緊張局勢，以及在採取被視為扼殺中國商業環境的措施的同時拉攏外國公司首席執行官。

分析人士說，看起來喜憂參半的信息可能是習近平主席重新關注國家安全的結果，而與競爭對手超級大國美國的低谷關係又加強了這種關注。

習近平在去年10 月破天荒地贏得第三個領導任期後的一次講話中特別提到了國家安全，這是一個涵蓋政治、經濟、技術和領土爭端等問題的廣泛概念。他在稍後 3 月全國人民代表大會上發表的講話更為尖銳：中國的安全正受到美國試圖遏制中國崛起的挑戰。

自 2012 年上任以來，國家安全一直是習近平最關心的問題之一，但他的前兩個任期更多地關注國內問題，例如中國西北部新疆地區的持不同政見者、維權人士和穆斯林族群。

在10 月的演講中，習近平增加了“外部安全”和“國際安全”，分析人士稱，這標誌着新的重點是應對外國威脅，即美國。

路透社說，當被問及對這篇報道的一系列問題的回應時，中國外交部表示“不了解情況”。中國外交部官員多次宣稱中國是負責任的大國，支持多邊主義和全球化，並指責其他國家炒作“中國威脅”。但分析人士表示，中國對安全的癡迷影響了其最近的幾項外交舉措。

例如，由於中國拒絕譴責其親密盟友和最大石油供應國莫斯科，中國推動烏克蘭和平計畫的努力遭到質疑。

上個月，習近平與烏克蘭總統澤連斯基舉行了自一年多前戰爭爆發以來的首次通話。雖然這是為了強調北京不偏袒任何一方，然而在中國駐法國大使質疑烏克蘭主權後，一些分析人士稱這是“損害控制” .

英國智庫地緣戰略委員會研究員查爾斯·帕頓表示，中國呼籲烏克蘭和平與自身與美國的鬥爭有關

分析人士說，中國試圖拉攏美國在歐洲的盟友也是其對抗華盛頓影響力戰略的一部分，但取得的成敗喜憂參半。

他們提到了上個月習近平與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍在中國的會晤。馬克龍離開數小時後，北京開始圍繞台灣進行軍事演習，然而馬克龍與習近平的會面，卻似乎是一次友好、建設性的會面。這與馬克龍被認為在台灣問題上軟弱的評論一起，引發了對歐洲之行迎合中國的批評。歐盟官員隨後對中國採取了更強硬的立場。

路透社認為，中國強調安全重點也有可能在經濟上孤立自己。

在 3 月份在中國舉行的兩次備受矚目的商業峰會上，官員們煞費苦心地強調該國在新冠疫情之後對商業開放。但最近幾周，中國還通過了範圍廣泛的反間諜法更新，並對在中國的一些海外公司採取了美國所說的“懲罰性”行動。

美國商會中國政策委員會主席萊斯特羅斯告訴路透社，“中國的安全部隊似乎受到了鼓舞，但同時中國尋求吸引更多的外國投資。”

中國外交部官員此前曾表示，北京歡迎遵守中國法律的外國公司。對中國重新開放的樂觀情緒非但沒有，外國對其資本市場長達數十年的樂觀情緒正在崩潰，中國與美國的競爭超過了投資者的擔憂。世界最大的對衝基金橋水基金之一的創始人雷·達里奧 (Ray Dalio) 和一位備受矚目的親華人士也在其中。