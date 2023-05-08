軍人宣誓效忠中共竟依貪污罪輕判台灣擬修國安法重罰遏阻

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台灣陸軍上校向德恩被中共吸收，兩度簽下「效忠誓約書」，承諾中共「兩岸發生戰爭將為祖國效力」，及「共軍進城不做為」等，收取每月三萬元的「內應費」。今年二月竟然只被高雄地方法院依「貪污罪」判刑七年半，而不是依陸海空軍刑法「死刑或無期徒刑」，台灣檢方不服，已經提起上訴。

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這個案子發生後，台灣法務部邀請國安局、陸委會等單位研議，認為陸海空軍刑法有所不足，不僅應修法明確化，讓現役軍人涉及這種行為時有罪，也應該禁止包括退役軍人在內的民眾藉此效忠中共。因此打算在「國家安全法」增訂刑事處罰的規定。

向德恩是被有退役軍官背景的金門旅行業者邵維強吸收，簽下中共的「誓約書」。邵維強則在5月4日被金門地方法院判處有期徒刑十五年，褫奪公權四年。

向德恩被判七年半之後，台灣軍方曾表示，軍人類似行為已經觸犯陸海空軍刑法「幫助敵人之間諜從事活動」等罪，最重可處死刑或無期徒刑。

不過因為台灣在2013年發生下士洪仲丘虐死案，立法院通過修法，明定在非戰爭時期，現役軍人犯罪，不再適用軍法審判，統統回歸一般司法審理。因此這次職業軍人向德恩宣誓效忠中共，才會無法適用軍法，只被依貪污罪起訴判刑。

至於台灣法務部、國安局、陸委會等單位，打算修訂國家安全法，針對這類行為，增訂刑事處罰的規定，甚至除了現役軍人，還將把包括退役軍人在內的民眾涵蓋在內，台灣法務部則否認。

法務部指出，今年二月確實曾召開會議，針對現役軍人，討論這個議題，研擬修訂國家安全法及陸海空軍刑法。但非現役軍人部分，涉及國人言論自由及國家安全，須審慎研議，因此會議中並沒有討論非現役軍人的部分，也沒有做成決議。

民進黨立委蔡適應表示，國民有遵守法律的義務，背叛中華民國須科以刑責，但這部分應適用於有公權力的公務人員或官方武裝執勤人員。非武裝的一般民眾，如果遭逢脅迫或面對戰爭時拒絕從事作戰或反抗，基於台灣不是專制國家，人民有選擇生活方式的自由，如果要對一般民眾也科以刑責，他認為不妥。