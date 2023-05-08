香港前高官以家佣比喻區議員 非建制區議員放棄參選日增

香港/政治

香港政府改革地方行政上的區議會，大減民選議席和削權之餘，更須聽從由官員出任的區議會主席指示辦事，被指是改變區會本質成政府的「手手腳腳」，在運輸及房屋局長之位退下來後成為中國人大的陳帆更以家庭傭工與區議員相提並論，引起建制派區議員不滿。未知前高官的直言會否加劇新制公布後引來的區議員「不再爭取連任」潮。

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已有四十餘年歷史的地方性區議會，港府上周二公布大肆改革後，《明報》向59名非建制派區議員查問，有7人表明傾向不連任，考慮參選的只有1人，其餘51人表示未決定或未有回覆；無意繼續參選的，包括已任職區議員38年的潘任惠珍丶深水埗區議會副主席伍月蘭丶黃大仙區議員譚香文等。

其後，陸續有人公開表示意興闌珊或無意爭取連任，這包括指責新制「摧毀香港民主的最後堡壘」的南區區議會副主席司馬文丶稱培養多年的接班人也無意參選的沙田區議會主席麥潤培丶曾稱積極考慮爭取連任但現時要再考慮的屯門區議會副主席黃丹晴丶恥於向昔日對手或不同立場人士「求」提名的將軍澳區議員陳展浚丶指競選經費因選區擴大而支持者投票意欲不大故參選意欲不高的油尖旺區議員何富榮等。

不過，合共有十多名區議員的民主黨和民主民生協進會兩個泛民政黨仍未決定是否派員參選。當中，以民主黨的決定尤為惹人關注，由流亡海外的民主黨前立法會議員許智峯連同34名前民主派區議員的聯署表明，不支持改制後的「假選舉」，參與者是變相為虛假的選舉背書，實質是反民主而行；但另一方面，已有數名親北京人士開腔，認為民主黨應該參選，甚至揚言如不參選等於是自絕於香港的選舉，在政治上是「自尋死路」。

就在政府和建制派紛紛「落區」宣傳和尋求市民簽名支持新制的同時，曾是上屆政府管治班子的前運房局長兼現任港區全國人大代表陳帆昨(7日)早在商業電台節目的發言則引起反彈。

支持改制的陳帆，批評民選的區議會流於民粹對抗，區議員即使反映民意也應不忘促進地區行政的定位，不能妨礙政策進行，如果政府要求區議員做的事是合法合情合理，使沒有問題。他更以香港的家佣作比喻說，「家佣合約都會有個條文寫得好清楚，如果佢唔遵從僱主合法合理的要求，（僱主）都可以解僱啦。」

根據新制，若區議員違反負面工作清單，包括不聽從日後由民政事務專員兼任的區會主席指派的工作，最嚴重可被停職扣薪。

出席同一節目的立法會「惟一非建制」議員的新思維主席狄志遠即時反駁，指區議員並非家佣，反問區會列明區議員須完成政府指派工作，並須在國家安全框架下支持丶協助丶推廣丶宣傳有關政策和法律，並承擔政府委託的其他事情，區議員是否仍是民意代表，抑或變成「半個公務員」，甚至是「政府某個手手腳腳呢？」他表明，較難接受區議員的新職能。

是次區議會改革涉及修訂6條主體法例和14條附屬法例，立法會議員需在最多兩個月的時間完成通過程序，因為律政司長林定國昨在網誌表明，希望今年暑假休會前完成立法程序，指現屆區議會任期在12月31日結束，新一屆區會選舉需在年底進行，政府有迫切性向立法會提交修例草案。