中加互逐外交官：再看莊文浩事件始末

中國/加拿大/莊文浩事件

莊文浩事件引發中國與加拿大互逐外交官，兩國關係再現危機。事件起因於加媒揭露，加拿大眾議員莊文浩在香港親屬遭中方威脅，且有中國駐加使領館人員涉入，稱全案都被加國情報單位掌握，卻沒有上報政府與特魯多，媒體揭露後，加拿大政府作出回應。

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中央社今天引述星島日報等媒體消息，隸屬加拿大保守黨的華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong），1971年生於安大略省溫莎市（Windsor），父親是1952年移居加拿大的香港移民，母親是荷蘭移民，兩人當時在加國分別擔任醫師及護士。

2004年，年僅33歲的莊文浩首次當選聯邦眾議員；2006年並曾擔任體育部長及政府間事務部長；2016年5月，莊文浩曾宣布參選保守黨黨魁，但未當選；目前則擔任保守黨影子內閣外長，也是眾議院加中關係特別委員會副主席。

2021年2月，莊文浩發起議案連署，直指中國對待維吾爾等少數民族的手段是“種族滅絕”行為，獲得加拿大眾議院以壓倒性多數通過。同年3月，加拿大與英國、美國就新疆問題制裁中國後，中國外交部宣布反制措施，莊文浩被列為制裁對象。

根據中方制裁內容，莊文浩被禁止入境中國大陸及香港、澳門，並禁止中國公民及機構與莊文浩進行商業交易或往來。事後，莊文浩在英國廣播公司（BBC）中文專訪中說：“我視（中國的）制裁為一個榮譽的標記”。

今年5月1日，加拿大環球郵報披露，根據加拿大安全情報局內部文件及知情人士透露，有中國駐加領事官員對莊文浩及其在香港的親屬實施威脅，並指莊文浩在發起上述新疆人權議案後即被中國當局鎖定，目的是要透過對付莊文浩“殺一儆百”，阻嚇其他人跟進採取反中立場。

此事曝光後，震撼加拿大各界，不但掀起強烈不滿及反中情緒，政壇更質疑總理特魯多（Justin Trudeau）領導的加拿大政府為何不當機立斷處理中方人員？且將此事足足隱瞞2年不公布？

中國駐加拿大大使館則對這項報道發表聲明，聲稱這“純屬別有用心的政治操弄”，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

莊文浩4日對此表示，加拿大安全情報局已向他通報這一情況。他在聲明中說：“與許多加拿大人一樣，我在海外有親戚。（中國）針對這些親屬得以恐嚇和脅迫本土加拿大人，是嚴重的國家威脅”。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）4日表示，已經召見中國駐加拿大大使叢培武，就莊文浩在香港家屬遭騷擾等相關指控表達不滿，並表示加國正考慮驅逐中國外交官。

中國駐加大使館則發布新聞稿聲稱，中國“一貫奉行不幹涉別國內政原則”，中方外交領事官員“一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職”。加拿大個別政客和媒體“為撈取政治私利和博人眼球，出於意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國”。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，如果加方“執意挑釁，我們堅決奉陪到底”。

中央社報道稱，加拿大東部時間5月8日，加國正式宣布中國駐多倫多領事趙巍為“不受歡迎的人”，限期離境。中國方面則在今天上午宣布採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為“不受歡迎的人”。