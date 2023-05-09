中國打間諜 對諮詢公司展開調查

中國/反間諜調查

中國通過官方媒體暗示，中國國家安全機構正就國內盡職調查行業是否被用於外國間諜活動展開一項全國性調查。該行業的發展主要是為了向在中國的西方企業提供服務。警方突擊檢查了一些公司辦公室，據華爾街日報今天說，這是中國稱為保護國家不受外國影響所做努力的一部分。

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據該報署名報道稱，中國中央電視台和其他官方新聞機構稱，在西方施壓中國之際，有的諮詢公司對國家安全問題意識淡薄，為了牟取經濟利益，頻繁遊走在法律邊緣，收集了軍工、經濟金融等重點領域的情報信息。中央電視台稱，一些國內諮詢企業對國家安全造成了危害，“最終淪為境外刺探、收買、套取國家秘密和情報的幫兇”。

以信息為基礎的的盡職調查行業對商業交易至關重要，涉及從評估企業兼併到建立供應鏈等多個領域，而且許多全球知名諮詢公司在中國都有業務。然而，為了限制外國對中國影響，中國政府以國家安全的名義加強了對更大範圍數據和數字業務活動的控制，包括信息收集的行動，令該行業突然成為重點監管對象。

國際諮詢公司在中國的本地業務，如會計和律師事務所，往往在中國依法註冊為國內公司，有時與國際品牌只是合同關係。在其他一些情況下，本地諮詢公司為外國諮詢公司提供商業服務，就像一個國家的律師事務所僱用另一個國家的律師事務所一樣。

該報道稱，中國警方已經走訪了一些公司，還拘留了一些工作人員。有企業管理人士說，這種指控破壞了中國政府吸引新的外國投資的努力。《華爾街日報》上月底報道稱，警方就凱盛融英網絡中的中國專家姓名詢問了其當地員工。

在周一播出的15分鐘的調查性報道中，中國中央電視台稱，近年來，某些西方國家為實現對華遏制打壓戰略，竊取中國軍事軍工、經濟金融等重點領域的情報信息活動日漸猖獗。報道指出，“背景複雜”的境外機構，為規避中國法律法規和重點敏感行業監管，藉助國內諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。

上述節目着重報道了對該行業中成立於中國、總部設在上海和紐約的凱盛融英(Capvision)的調查。報道稱，警方突擊檢查了凱盛融英在中國幾個城市的辦公室，報道中講述了據稱違反國家安全法規的活動，並表示正對該公司及其僱員“依法依規進行處理”，但沒有說明是否已經採取了任何法律行動。

央視周一的這一節目援引一名現已入獄的前研究人員的話報道，凱盛融英的工作人員提出可以支付額外的諮詢費用，在金錢的誘惑下，他提供了前僱主的產品成本和利潤率等信息。

報道稱，中國政府以前曾警告，可能會採取措施回應美國政府針對中國企業的行動。美國政府的行動包括，阻止某些高價值半導體的貿易；因擔心間諜活動而尋求立法封殺TikTok等在線技術；因擔心棉花、太陽能電池板組件等產品是用強迫勞動力生產的而對涉及新疆地區的貿易和投資施加限制。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%81%E5%AE%9E%E5%BC%80%E5%B1%95%E4%BA%86%E6%89%93%E5%87%BB%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%92%A8%E8%AF%A2%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%97%B4%E8%B0%8D%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E7%9A%84%E8%A1%8C%E5%8A%A8-d58428ce