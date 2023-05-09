中國4月份出口下降復蘇弱 全球需求低 進口也續跌

根據周二(9日)公布的官方數據顯示，中國由於復蘇脆弱，4月份出口下降，加上全球需求低迷，中國進口繼續下降。四月份，中國與美國的貿易在一年內下降了 11.2%。

廣告 繼續瀏覽後續

周二公布的這些官方數據顯示，世界第二大經濟體-中國4 月份的出口下降；由於中國本身復蘇脆弱以及受到全球需求低迷的影響，中國進口量也繼續下跌。 綜合法新社及費加羅報的報道指出；美國和歐洲經濟衰退的威脅，加上失控的通貨膨脹，都導致了國際對中國產品的需求減弱

在此背景下，根據中國海關的美元單位數據，上個月中國出口同比增長 8.5%，但增速明顯低於 3 月份的 14.8%。 然而，這好過於彭博社分析師調查所預期 (8%)。

自 10 月以來一直處於虧損狀態後，中國這家亞洲巨頭的海外銷售連續第二個月取得進展，10月份當時所謂的“零 Covid”政策嚴重打擊了中國的經濟。 中國在 12 月取消了大部分嚴厲的健康限制措施，為經濟活動的復蘇鋪平了道路，不過某些行業的經濟活動難以恢復。

據中國海關稱，上個月中國的進口繼續下降，同比下降了7.9%。

這比 3 月份的 (下降1.4%) 以及由彭博分析師所調查預測的 (下降0.2%) 明顯得多。

根據經理人諮詢機構Pinpoint Asset Management 的經濟學家張志偉(音譯)指出，“中國服務業的復蘇勢頭強勁（……），但製造業的活力不那麼明顯。”，他還說：“進口收縮的部分原因是全球需求放緩，這反過來又影響到中國零部件的進口。”

儘管如此，這個亞洲巨人的貿易順差在 4 月份達到了 902 億美元（820 億歐元），而一個月前為 881 億美元。 上個月，中國與美國的貿易在一年內下降了 11.2%，與歐盟的貿易下降了-3.5%。 另一方面，據海關稱，他們與俄羅斯的貿易增長41.3% ，以及的出口大幅增長，年漲率67.2%。