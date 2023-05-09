互逐外交官：特魯多強硬稱不會被嚇倒

加拿大/中國/互逐外交官

在加拿大星期一驅逐中國駐加拿大一外交官後，中國報復性驅逐加拿大駐上海一名外交官。數小時後，加拿大總理特魯多做出回應，稱加拿大不會屈服，不會被嚇到。

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加拿大總理特魯多周二在中國宣布驅逐加拿大駐上海領事以報復渥太華驅逐一名中國外交官的幾個小時後說，"我們不會被嚇倒。"

法新社說，特魯多這位加拿大政府首腦在中國呼籲加拿大停止"無理挑釁 "之後說，“我們決定，我們需要發出一個非常明確的信息，我們不會接受外國干涉，無論他們接下來做出什麼選擇，我們都不會被嚇倒。”

周一，加拿大宣布驅逐駐多倫多的中國外交官趙巍，使兩國陷入另一場尖銳的外交危機，北京為此指責渥太華。

幾小時後，中國進行了報復，宣布驅逐加拿大駐上海的領事，稱這是針對加拿大 "不擇手段 "的一個決定，並稱中國保留進一步反應的權利。

據特魯多說，"驅逐一名外交官，宣布一名外國外交官為不受歡迎的人，是一個嚴肅而重要的步驟。" 特魯多說，"我們理解這將引來報復，但我們將繼續採取一切必要的措施，保護我們加拿大人免受外國干涉或恐嚇。"特魯多還解釋說，這一決定顯示了加拿大的 "堅定性"。

據法新社，自2018年加拿大當局逮捕中國電信集團華為的一名官員，以及中國為報復而監禁兩名加拿大國民以來，北京和渥太華之間的關係一直特別緊張。

雖然這三個人後來都被釋放了，但緊張局勢一直存在，北京批評渥太華與華盛頓的中國政策保持一致，加拿大當局則經常指責中國進行干涉。

幾周來，特魯多的政府一直面臨著越來越大的壓力，要求加拿大提高反對北京的聲音，北京被指控多次干涉加拿大事務。