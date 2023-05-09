北京曾干預大選疑雲下 加拿大與中國互相驅逐外交官

中加關係再交惡

在渥太華要求一名駐多倫多的中國外交官離開後，北京周二以牙還牙驅逐了一名加拿大駐上海外交官。紐約時報對此發表標題為《加拿大與中國互相驅逐外交官》報道稱，加拿大和中國爆發了重大外交摩擦。加中兩國這起最新外交衝突的主因是，在加拿大有關中國發起影響力試圖干預大選的指控正在發酵。

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周一8日晚間，渥太華當局表示已經宣布一名被指控恐嚇和收集加拿大立法者信息的中國外交官為“不受歡迎的人”，並命令他離開。幾個小時後，中國表示正採取反制措施，驅逐一名加拿大駐上海領事館的外交官。

據加拿大外長梅拉妮·喬利（Melanie Joly，又譯喬美蘭）在一份聲明中表示，中國外交官趙巍已被宣布為“不受歡迎的人”。喬利指，這一決定是“在仔細考慮了所有影響因素之後做出的”。她還說：“駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，將被遣送回國” ；“我們不會容忍任何形式的外國干涉。”

《紐約時報》寫道，近幾個月來，有關干預選舉的指控震驚了加拿大。加拿大《環球郵報》和加拿大其他知名新聞機構披露了多份遭到泄露的情報報告，指責中國政府及其駐加拿大外交官試圖操縱過去兩次選舉，以確保特魯多總理的自由黨獲勝。

據報道，干預行動的目標是阻止保守黨獲勝，因為中國人認為保守黨對中國過於強硬。這些報道引發了一場政治風暴，引起對加拿大的民主是否完好的質疑。中國否認在加拿大有任何影響力運動。

《紐時報道》強調出，《環球郵報》援引一份2021年的絕密文件，稱趙巍參與收集有關加拿大保守黨國會議員莊文浩及其在香港的家人的信息，目的可能是“殺雞儆猴”。

2021年，莊文浩發起了一項動議，宣布中國對維吾爾人的待遇為種族滅絕，這激怒了北京。北京隨後對莊文浩實施制裁，禁止他進入中國，並禁止中國公民與他開展業務。

同年，加拿大安全情報局一份關於中國可能開展影響力運動的報告中也包括莊文浩面臨潛在威脅的信息。

路透社先前在5月2日報道援引莊文浩在一份聲明中說：“雖然加拿大安全情報局告知我了一些外國干涉威脅活動，但這些簡報沒有提供有關此人的任何信息以及對我或我家人的具體威脅。”

莊文浩說，政府應該告知他加拿大安全情報局的報告，進行“恐嚇活動”的外交官應該被驅逐出加拿大。

中國駐多倫多領事館上周發表聲明稱：“有關說法毫無事實依據，純屬無稽之談。”

報道說，目前尚不清楚趙巍是否被指定了離境期限。

紐時報道進一步指出，外交驅逐並不常見。2018年，在指控克里姆林宮特工使用神經毒劑毒害66歲的前俄羅斯間諜謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒尤利婭·斯克里帕爾後，加拿大與西方盟友一起驅逐了俄羅斯的外交官。

在加拿大外長宣布有關消息後，莊文浩告訴記者，“政府不應該花了兩年時間才做出這個決定。”

但加拿大總理特魯多表示，他不知道中國外交官針對加拿大立法者的指控。上周莊文浩回應指出，“這是總理領導能力的徹底失敗。”

據紐時報道，加拿大此前在3月2日公布的一份獨立報告得出的結論是，儘管中國、俄羅斯和伊朗曾試圖干預2019年和2021年的選舉，但沒有對結果造成影響。

目前，加拿大保守黨向眾議院提交了一項動議，要求特魯多政府對中國的滲透和干預採取更多防範措施。這項動議獲得了其他三個反對黨的一致支持。

據加拿大國際廣播電台RCI報道稱，該動議的要求包括建立外國代理人登記制度；對外國干預加拿大選舉的問題展開全國性公開調查；關閉加拿大境內的中國警務站；驅逐所有捲入滲透干預活動的中國外交官。