台灣問題：秦剛指責伯恩斯 暗示希望美國讓步

中美就台灣議題交鋒

華爾街日報今天9日報道稱，中國外長秦剛就他所說的美國政府對台灣的支持指責美國駐華大使伯恩斯，並暗示中方希望美國作出讓步，以換取白宮所尋求的改善溝通渠道。美國對此議題的回應，據美國之音報道，美國務院表示，一中政策未變無需修改。

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華爾街日報指出，據中國外交部就周一雙方的會見發布的通稿，秦剛稱美國一方面講溝通，同時又觸碰中方認為的台灣問題的底線紅線，是虛偽的表現。而台灣問題正是美中之間最敏感的問題。

秦剛對美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）說，不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制；不能說一套做一套。

美國和中國之間的敵意不斷上升，已導致兩國領導人之間的溝通受阻。雖然雙方都表示不尋求與對方發生衝突，但到目前為止，兩國一直難以就改善關係的前進道路達成一致。

華爾街日報已在上周報道過，美國正尋求建立旨在管理危機的“中美熱線”，但這一努力遭到中國抵制。在中國官員看來，這類熱線為美國繼續在中國的後院進行中方認為具有挑釁性的軍事行動提供了掩護。

華爾街日報又指，伯恩斯在一條推文中證實了與秦剛的會晤，並表示，雙方討論了“穩定中美關係以及擴大高層溝通的必要性”。

該報道認為，從某種角度看，鑒於最近美中兩國之間的溝通如此有限，秦剛和伯恩斯此次會面可以被視為一個進展跡象。雖然兩人以前見過面，但這是秦剛出任中國外交部長以來兩人的首次會面。在中方的通稿中，秦剛表示，當務之急是穩定中美關係，防止中美之間出現意外。但如何做，他沒有進一步說明。

另據美國之音報道，針對中國外長秦剛8日在北京會晤美駐華大使伯恩斯時，要求美方“正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則”的說法，美國國務院副發言人韋丹特·帕特爾（Vedant Patel）同日在華盛頓回應說，美國歷任政府已實施40多年的“一個中國政策”至今沒有任何改變，因此也“絕對沒有”需要修改。

美國之音指出，美國國務院的發言人帕特爾星期一在國務院例行簡報中被問到了對此議題的回應。記者問帕特爾：“美國是否認為在此問題上有任何需要修改的東西？”

帕特爾說：“絕對沒有。大使私底下傳達的和你們見到我本人、國務卿及其他人公開及清楚表達過的，不只是從這個講台，同時也包括本屆行政當局在其他場合說過的，那就是，我們的中國政策沒有改變。我們的一個中國政策沒有改變，這個政策40多年來都受到《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的指導。”

他還說：“我們一直保持清醒的頭腦。我們也將繼續與我們在整個印太地區的朋友和盟國站在一起，以推進我們的共同繁榮、安全與價值觀。我們不打算改變現狀，那從來不是美國的做法，我們也沒有意圖這麼做。”