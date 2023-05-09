布林肯聲明力促世衛組織邀請台灣以觀察員身分與會

世界衛生大會世界衛生大會WHA將於5月21日至30日在日內瓦登場，台灣目前尚未收到邀請函。美國國務卿布林肯5月9日發布聲明，力促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分與會。他表示，排除台灣不合理，破壞了全球公衛合作及安全。

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中央社報道：布林肯聲明表達美國“強烈鼓勵”（strongly encourage）世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席今年世衛大會WHA的立場，讓台灣得以在討論中提供專業知識。這是布林肯2021年1月上任以來，第3度發表公開聲明支持台灣重返世衛大會。

布林肯表示，邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會WHA，能體現世界衛生組織WHO致力以包容性、“全民均健”（Health for All）方式建立國際衛生合作的精神。

布林肯指出，台灣是全球衛生界相當能幹、積極參與且負責任的成員，過去曾以觀察員身分受邀參與多屆世衛大會WHA。台灣獨特的能力與做事方式，包括其公衛專業知識、民主治理及尖端技術，能為世衛大會WHA討論帶來極大價值。他強調：“將台灣排除在全球卓越公衛論壇世衛大會WHA之外是不合理的，並會破壞世界所需的包容性全球公衛合作及安全。”

布林肯稱讚台灣是位可靠夥伴、蓬勃民主政體及世上一股良善力量。他承諾，美國會持續支持台灣以觀察員身分重返世衛大會WHA，並在聯合國體系及國際場域以有意義方式充分參與。

布林肯重申，美國支持台灣參與適宜國際活動，符合以台灣關係法、美中三公報、六項保證為準則的“一中政策”。

世衛大會是世衛組織最高權力機構，每年開會一次，決定世衛組織政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與世衛大會；但因中國打壓，台灣2017年起已連續6年未能獲邀參與。

今年4月19日，七大工業國集團（G7）外長會議聯合聲明重申台灣海峽和平穩定重要，挺台參與世界衛生大會（WHA）等。台灣衛福部長薛瑞元當時表示，對G7外長會議的聯合聲明，非常感謝，很高興有這樣機會，看到先進國家可以肯定台灣在醫療衛生的成就。今年台灣的策略打算爭取穆斯林國家的公衛支持。

4月26日，台灣衛生福利部長薛瑞元說，還在努力爭取，他會親自率團前往。