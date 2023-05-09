徐棗棗冷凍卵子訴訟案今上訴 政策已開放或能贏官司？

中國/計畫生育/未婚冷凍卵子

中國未婚的 35 歲女性徐棗棗在北京一家法院今天開始上訴訴訟，她起訴中國首都的一家公立醫院拒絕她凍結卵子，徐棗棗認為侵犯了她的權利。此前，中國司法因為她未婚而一審判決醫院有權拒絕她。

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就尋求冷凍卵子的中國婦女在北京法院提出上訴事件，路透社今天報道稱，自由職業者徐棗棗於 2019 年 11 月首次對北京婦產醫院提起訴訟，這是一起具有里程碑意義的中國婦女爭取生育權的案件。但現在，居住在廣州的徐棗棗發出訴訟上訴之際，中國當局對開放未婚女性生殖技術的態度開始轉變。由於中國人口出現六十年來首次下降，中國正在努力遏制出生率下降的趨勢，出台可能包括向未婚女子開放冷凍卵子權利。

據徐棗棗對在開庭前對等候在法庭外的一群記者說，“與一審相比，這次我更有希望和信心。” 她更說，“如果我得到我一直希望的准許判決，我會立即動起來，儘快在中國的一家公立醫院尋求冷凍卵子。”

路透社說，出於對中國快速老齡化的擔憂，政府的政治顧問在 3 月份提出，單身和未婚女性應該能夠獲得卵子冷凍和體外受精 (IVF) 治療等服務權利。

至此，中國由於必須結婚的國家生育規定，全國未婚女性很難獲得試管嬰兒和卵子冷凍技術等生育治療權利。

由於出生率下降，四川省西南部等省份的一些私人診所已經開始允許試管受精。生育領域投資者和行業高管表示，在全國範圍內放開生育治療可能會在這個已經是世界上最大的生育服務市場上釋放更多需求，並對有限的生育服務造成壓力。

據棗棗說：“如果國家從鼓勵生育的角度決定允許單身女性冷凍卵子，這肯定有助於單身女性生育孩子。”