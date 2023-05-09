《新蘇黎世報》：中國以雙重戰略應對德國：籠絡和懲罰

中國外長秦剛周二訪問柏林，和德國外長貝爾伯克舉行了會晤，受到德語媒體多方關注。

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由於上次貝爾伯克在中國會晤秦剛時，秦剛拒絕“說教”，德國電視一台因此戲稱秦剛訪問柏林是來訪問“說教者”。

N-TV電視台發現，在貝爾伯克和中國之間繼續存在明顯分歧。在貝爾伯克對烏克蘭戰爭採用嚴厲措辭的同時，中國外長語調模糊。雙方在評估戰爭方面繼續存在很大分歧。而制裁問題更是引發了激烈言辭。秦剛警告歐盟，“不要把對中國公司的制裁作為對俄羅斯新制裁計畫的一部分。”否則，中國“將做出嚴厲反應，以捍衛我們國家和我們公司的合法利益。”

《法蘭克福彙報》報道說，周一，德國自民黨籍財政部長林德納取消了原定於本周的中國之行，因為吃了中國的閉門羹。秦剛在柏林就此事做了回應。秦剛表示，“我們當然歡迎林德納先生”，並為此做了大量的準備工作，但不巧的是，中國財政部長在別的地方有事兒，所以會議不得不推遲。不過，中國政府“希望儘快歡迎林德納來中國”。

《法蘭克福彙報》表示，目前尚不清楚取消訪問是否與中國和林德納及其自民黨的關係有關。今年3月，自民黨籍研究部長斯塔克-瓦青格訪問台灣，引起北京不滿。而林德納本人最近也批評中國在俄烏戰爭問題上的立場，並主張公開解決人權問題。

《新蘇黎世報》發現，秦剛和貝爾伯克的會晤使雙方的陣線更僵硬。儘管他和貝爾伯克之間的關係比在北京時更加平和，但實際上繼續保持距離。而德國財長林德娜卻吃了中國的閉門羹。只是在談到林德納時，秦剛的面容才有所緩和。但他很快又回到他的角色里，以堅毅的面容陳述了中國對世界做出的貢獻。在對待德國方面，中國現在採取的是雙重戰略：籠絡和懲罰。