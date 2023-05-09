秦剛到訪德國陷烏戰爭議 德國批中國站在俄羅斯一邊的“中立”

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德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克9日呼籲中國在烏克蘭衝突中採取明確的立場，並批評中國的中立等同於站在俄羅斯侵略者一邊的中立。

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中國外交部長秦剛周二在柏林警告說，中國將對歐盟可能針對中國公司與俄羅斯的所謂援俄貿易進行的制裁展開 "報復"。而他的德國同行則批評北京在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爭端中聲稱的中立。

貝爾博克在柏林與她的中國同行秦剛一起舉行的新聞發布會上警告說："中立就等於站在侵略者一邊"。"這位德國部長敦促說："如果中國決定，它可以在結束烏克蘭戰爭方面發揮重要作用。

據中國外長秦剛警告稱，"中國和俄羅斯公司有正常的關係，有合作。這種正常的合作不應該受到歐洲可能的制裁的影響"。

法新社說，歐盟委員會周五向歐盟成員國提交了針對俄羅斯的第11套制裁措施，旨在防止規避歐盟制裁。歐盟稱，新的制裁"目的是防止被禁止出口到俄羅斯的貨物進入俄羅斯的軍事綜合體。" 根據法新社看到的一份文件，委員會的提案首次針對被指控向俄羅斯轉口敏感貨物的八家中國和香港公司。

布魯塞爾的兩位外交人士表示，成員國代表將於周三在布魯塞爾討論對俄羅斯的第11套制裁方案，並需要召開幾次會議才能通過，因為該提案的技術性很強。

這位外交人士說，歐盟希望給自己提供打擊規避其制裁的手段，並試圖勸阻外國公司和第三國幫助俄羅斯，向其再出口可被俄羅斯軍工企業使用的貨物，特別是半導體和集成電路

中國外長稱，"中國將做出必要的回應，堅決保護中國公司的合法利益。"秦剛警告說，中國 "堅決 "反對制裁。

貝爾博克呼籲中國在烏克蘭衝突問題上採取明確的立場，她說，中立就等於站在侵略者俄羅斯一邊。德國外長稱，"中立意味着站在侵略者一邊，"這位德國部長說，"中國可以，如果它決定，在結束戰爭方面發揮重要作用。"

法新社說，中國在烏克蘭衝突中以中立的對話者自居，儘管中國與俄羅斯很接近。

中國在2月份發布了一份概述中國立場的12點文件，包括敦促莫斯科和基輔舉行會談。4月底，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基進行了預期的電話交談，這是自2022年2月24日俄羅斯開始在烏克蘭發動侵略進攻以來的第一次。

據中國外交部長秦剛周二在柏林表示，中國將 "很快派一名歐洲事務特別代表前往烏克蘭"。"該代表還將訪問其他歐洲國家。"秦剛保證中國 "繼續倡導 "俄羅斯和烏克蘭之間的談判。

德國是中國外長本周歐洲之行的第一站。秦剛還將訪問法國和挪威。