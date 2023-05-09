鄧聿文出書解析習近平 書名：“不合時宜的人民領袖”

中國/習近平/鄧聿文

著名中國問題專家鄧聿文的新書“不合時宜的人民領袖：習近平研究”即將在台灣出版，其中全面且深入地解釋了中國黨政軍最高領導人習近平權力崛起的邏輯框架，並預測了習政權和中共的未來。

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據中央社今天報道稱，著名中國問題專家鄧聿文的新書“不合時宜的人民領袖：習近平研究”預計10日上市，由秀威資訊出版公司旗下獨立作家出版社出版。

鄧聿文在自序中表示，除了北朝鮮，習政權是當前全球“唯一的貨真價實的極權政權”，具有過去極權統治不曾具備的數位科技極權功能，對自由世界構成巨大挑戰，而為何進入21世紀的今天，極權統治在中國復活，正是本書要解答的問題。

該報道稱，鄧聿文曾為中共中央黨校刊物學習時報副編審，為編製外聘用人員；2013年3月因刊登於英國金融時報的“中國應該拋棄朝鮮”評論文章而被解聘。2018年舉家赴美。

據這位專家分析，習近平雖在中共20大如願以償獲得了中共書記第三個任期，但“有權而無威”，權威根本不足以支撐權力，所以他的權力本質上是脆弱的，隨時可能遭遇某種重大挑戰。

中央社引述黎安友的推薦序指出，這本書顯示了為什麼經常在 “紐約時報”、“金融時報”和其他主流媒體中文網發表評論的鄧聿文能成為世界上最受尊敬的中國大陸事務獨立分析家之一；他的分析基於對事實的深入了解，細緻入微、清晰明了，分析當代中國的眼光比其他論者都更深遠。