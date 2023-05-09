關係再惡化 中國報復性驅逐加拿大駐上海領事

中國/加拿大/互逐外交官

在渥太華要求一名駐多倫多的中國外交官離開後，中國周二以針鋒相對的方式驅逐了一名加拿大駐上海外交官。

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據路透社今天報道稱，中國驅逐加拿大外交官，雙邊關係惡化。

加拿大周一驅逐了中國外交官趙偉，此前一份情報報告指控他試圖針對一名批評中國對待其維吾爾族穆斯林少數民族的加拿大議員。加拿大外交部長梅蘭妮喬利周一表示，“我們不會容忍任何形式的外國干涉。”

中國外交部在一份公告中稱，為回應加拿大的“無理行為”，中國要求加拿大駐上海領事館領事詹妮弗·林恩·拉隆德在 5 月 13 日之前離開中國。中國外交部還說，中國保留進一步回應的權利。

中國外交部發言人汪文斌 9日在例行記者會上說：“針對加方的無理挑釁，中方採取了相應的報復措施。”並說， “這是絕對公正和必要的。我們敦促加拿大立即停止無理挑釁。”

自 2018 年華為技術公司高管孟晚舟被拘留以及北京隨後以間諜罪名逮捕兩名加拿大人以來，兩國外交緊張局勢一直在加劇。上述三人均於 2021 年獲釋。

去年，北京取消了從貿易公司 Richardson International 和 Viterra 進口加拿大最大作物油菜籽的三年禁令。這些限制是在孟晚舟被捕後實施的，但中國的理由當時是擔心害蟲。中國也是加拿大鉀肥和小麥的主要進口國。

加拿大反間諜機構安全情報局 (CSIS) 於 2021 年撰寫了一份關於中國在加拿大的影響力的報告，其中包括有關保守黨議員邁克爾·莊及其家人的潛在威脅的信息。CSIS 報告的細節於 5 月 1 日曝光，當時加拿大《環球郵報》報道稱，中國在中國尋求有關邁克爾·莊及其家人的信息，並可能是為了“殺雞儆猴”，以阻止其他人接受反華政府位置。

邁克爾·莊本人批評當局稱，“政府做出這個決定不應該花兩年的時間。”

但中國表示從未乾涉過加拿大的內政，也沒有興趣這樣做。中國駐多倫多總領事館表示，有關邁克爾·莊的報道“沒有事實依據，純屬無稽之談”。

《環球報》援引一位不願透露姓名的國家安全消息人士的話稱，中國外交官趙偉參與收集了有關趙偉的信息，在 2021 年發起了一項成功的動議，宣布中國對待其維吾爾族穆斯林少數民族的種族滅絕。

邁克爾·莊說，他從一家報紙上得知他在香港的家人可能受到威脅，他“深感失望”，並批評特魯多政府的不作為。自《環球報》報道以來，他多次呼籲將趙偉驅逐。

加拿大總理特魯多說，他從報紙上得知了這份情報報告，並在周三指責情報機構當時沒有將其傳遞給他。該機構現在已被指示立即傳遞有關對議會成員及其家人的威脅的信息。

加拿大媒體發表了幾篇報道，援引匿名情報來源的話說，中國政府策畫了干預加拿大最近兩次選舉的計畫。北京否認了這些指控。

特魯多曾表示，中國試圖干預 2019 年和 2021 年的投票，但這些努力並未改變結果。他已任命一名獨立特別調查員調查這些指控。